Không thể nhận ra "daddy" lịch lãm của The Glory, hết nhảy như idol lại đến hóa... quý bà cực sốc!

Bom tấn trả thù của Song Hye Kyo The Glory chính là phim được chú ý nhất thời gian gần đây. Vinh Quang Trong Thù Hận mang đến hào quang không chỉ cho Song Hye Kyo mà còn dàn nhân vật phụ đình đám. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất sau khi phim phát sóng chính là Ha Do Young - chồng ác nữ Yeonjin do diễn viên Jung Sung Il thủ vai. Hoá thân xuất sắc vào hình tượng daddy lịch lãm, thần thái lạnh lùng cuốn hút nhưng ngoài đời Jung Sung Il lại có nhiều khoảnh khắc hài hước khó đỡ, nhất là khi đứng trên sân khấu.

Hình tượng quý ông của Jung Sung Il trong The Glory

Gần đây, hình ảnh quý ông lịch lãm hoá thành quý bà nhảy múa trong bộ áo lấp lánh, đầu đội mũ quý tộc của Jung Sung Il được dân tình chia sẻ rầm rộ. Khác xa vẻ đàn ông nghiêm nghị trong phim, Jung Sung Il khiến khán giả "cười bò" với màn hoá quý bà cực hài hước. Thần thái của nam diễn viên vẫn chuẩn nam tính, nhưng tạo hình cùng các động tác múa hát lại không ăn khớp tạo nên sự đối lập mang đến tiếng cười. Rất may hình tượng này chỉ được sử dụng trong một vở nhạc kịch, diễn viên Jung Sung Il ngoài đời vẫn là một quý ông vạn người mê.

Daddy lịch lãm của The Glory hoá thành quý bà trong một vở nhạc kịch

Còn đâu daddy đầy thần thái?

Đây không phải lần đầu người ta bắt gặp Jung Sung Il hài hước trên sân khấu, không chỉ hát nhạc kịch, kỹ năng vũ đạo của "daddy" cũng không phải dạng vừa. Khoảng thời gian The Glory phát sóng, nhiều clip nhảy của Jung Sung Il đã được fan "đào" viral MXH. Trong trang phục chỉn chu nam tính, những bước nhảy của Jung Sung Il lại rất uyển chuyển mượt mà tạo nên trạng thái đối lập. Có thể thấy, nếu không làm diễn viên, "daddy" đa tài có thể làm idol Kpop với kỹ năng nhảy thế này!

Video vũ đạo viral của Jung Sung Il

Nhảy cực uyển chuyển trong trang phục lịch lãm

Nhảy như idol thứ thiệt!