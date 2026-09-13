Không phải cá vược hay cá thu, đây mới là loại hải sản bổ dưỡng nên ăn vào mùa thu: Công thức nấu dễ nhất

Hôm nay, chúng ta sẽ chỉ dùng hai nguyên liệu để làm một món ăn đơn giản, nhanh chóng, chỉ cần hấp ở lửa lớn là xong! Món ăn thơm ngon, dai ngon, dễ làm, và quan trọng nhất là cả gia đình đều thích!

Loại cá bổ dưỡng nhất cho mùa thu không phải là cá vược hay cá chạch, cá thu mà là... bào ngư! Nó vô cùng bổ dưỡng, giàu protein, ít chất béo, và hương vị ngọt mặn dịu nhẹ khiến nó trở nên hoàn hảo cho những người thường xuyên thức khuya và dễ bị đau họng hoặc các bệnh liên quan đến nhiệt độ cơ thể . Nó cũng là một món ăn hảo hạng phổ biến trong các bữa tiệc và những buổi họp mặt quan trọng. Và ngày nay, bào ngư không còn quá đắt, bạn có thể mua dễ dàng ở các quầy hải sản.

Có rất nhiều cách chế biến bào ngư vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng, chẳng hạn như các món thường thấy như canh gà bào ngư nấm đông trùng hạ thảo, canh xương heo bào ngư mộc nhĩ, canh bào ngư xương heo và bí đao,... Tất cả những món ăn này đều rất ngon miệng và đậm đà! Ngoài những món ăn đó, cách chế biến món ăn từ bào ngư đơn giản và bổ dưỡng hơn cho gia đình, đó là hấp. Hơn nữa, bây giờ là mùa thu, thời tiết mùa thu cũng thích hợp cho chúng ta ăn nhiều món hấp hơn.

Hôm nay, chúng ta sẽ chỉ dùng hai nguyên liệu để làm một món ăn đơn giản, nhanh chóng và dễ làm - chỉ cần hấp ở lửa lớn là xong! Món ăn thơm ngon, dai ngon, dễ làm, và quan trọng nhất là cả gia đình đều thích!

Ngoài ra, bào ngư còn mang ý nghĩa rất tốt lành, tượng trưng cho sự giàu có, đoàn tụ gia đình và sung túc năm này qua năm khác! Đây là món ăn tuyệt vời để chuẩn bị cho những ngày lễ quan trọng như Tết Trung Thu sắp tới, mang lại cả may mắn và hương vị thơm ngon!

Nguyên liệu làm món bào ngư hấp miến

5-7 con bào ngư tươi, 1 bó miến đậu xanh nhỏ, 1 cây hành lá, 1 thìa canh tương ớt tỏi.

Cách làm món bào ngư hấp miến

Bước 1: Chọn 5-7 con bào ngư tươi, loại bỏ nội tạng, và dùng bàn chải chà sạch cả phần thịt và vỏ. Lấy một ít bún đậu xanh, ngâm trong bát cho đến khi mềm, sau đó vớt ra để ráo. Rửa sạch hành lá và thái nhỏ.

Bước 2: Cho miến đậu xanh vào bát tô, thêm nửa thìa tương ớt tỏi vào, sau đó đeo găng tay dùng một lần và trộn đều. Tiếp theo, cho bún đậu xanh vào bên trong vỏ bào ngư, chừa phần bún còn lại ở giữa. Sau đó, đặt bào ngư đã được khía lên trên miến đậu xanh, rồi rưới phần tương ớt tỏi còn lại lên trên bào ngư. Xếp tất cả các nguyên liệu vào đĩa.

Bước 3: Cho nước vào nồi, đặt lên bếp, đun sôi. Khi nước trong nồi sôi, bạn đặt đĩa bào ngư miến vào xửng vào và hấp ở lửa lớn trong 8 phút! Lưu ý, thời gian hấp tùy thuộc vào kích thước của bào ngư. Khi bào ngư đã chín, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và món ăn đã sẵn sàng để dọn ra và chia sẻ với gia đình!

Một số điều lưu ý khi ăn bào ngư

1. Mặc dù bào ngư rất ngon, nhưng cần lưu ý một số điều. Những người dị ứng với hải sản, có vấn đề nghiêm trọng về thận hoặc hệ tiêu hóa yếu không nên ăn bào ngư!

2. Khi chế biến bào ngư, hãy nhớ loại bỏ nội tạng và không ăn chúng. Ngoài ra, tránh ăn bào ngư với các loại thực phẩm giàu tanin (quả hồng, quả sơn tra, trà đặc, v.v...) hoặc bia để tránh các tác hại đến sức khỏe.