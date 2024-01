Không ống kính nào có thể dìm được Han So Hee, diện full cây đỏ xinh ngất tại event Dior

Chiều ngày 12/1, Han So Hee thu hút đám đông người hâm mộ khi tham dự sự kiện khai trương cửa hàng Dior Rouge Lipstick Limited - Time Pop-Up tại Hong Kong (Trung Quốc). Ngay khi vừa xuất hiện, nữ diễn viên đã khiến dân tình náo loạn vì diện mạo quá đỗi xinh đẹp, nổi bần bật. Ngôi sao "My Name" cũng liên tục tương tác, giao lưu đầy thân thiện, đáng yêu với người hâm mộ xuyên suốt sự kiện.

Han So Hee nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi có mặt tại event Dior

Han So Hee chiếm trọn spotlight ngay từ khi xuất hiện với mẫu váy đỏ rực rỡ trơn phom dáng đơn giản phối cùng túi Dior Medium Lady D-Joy, tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân dài miên man. Đặc biệt, làn da trắng phát sáng của mỹ nhân đình đám càng thêm phần nổi bật với combo son - nail đỏ. Nữ diễn viên cũng ghi điểm với thần thái sang chảnh, cuốn hút vạn người mê



Thậm chí, qua cả những hình ảnh cam thường thiếu sáng, mờ ảo, Han So Hee vẫn đẹp bất bại "đốn tim" người hâm mộ. Dù chỉ để kiểu tóc đơn giản, không trang sức lấp lánh, người đẹp vẫn toả sáng, xinh lung linh trong mọi khoảnh khắc



Một số bình luận của netizen:

- Xinh quá, diện full cây đỏ càng nổi làn da trắng phát sáng!

- Đúng là không ống kính nào dìm được Han So Hee, ảnh nào cũng xinh điên đảo.

- Tạo hình basic, đơn giản mà vẫn xinh ngất ngây.

- Xinh đỉnh, mê đôi chân cực phẩm quá!

- Visual mê thật sự, xuất hiện cái là sáng bừng.