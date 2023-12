Han So Hee từng giảm 10kg nhờ 4 tips: Áp dụng luôn là có dáng xinh đón Tết, riêng điều cuối rất dễ thực hiện

Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc, Han So Hee luôn nhận được vô vàn lời khen từ công chúng với vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút cùng vóc dáng mảnh mai vạn người mê. Cô nàng gây ấn tượng với đôi chân thon dài cùng vòng eo "con kiến" đáng ngưỡng mộ.

Đặc biệt, nữ diễn viên còn nổi tiếng với khả năng giữ dáng cực tốt khi cô từng tăng đến 10kg để đóng My Name và sau đó lấy lại vóc dáng chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, bí quyết giảm cân, giữ dáng của Han So Hee luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo phái đẹp, nhất là trong thời điểm cận kề cái Tết.

Han So Hee từng tăng đến 10kg để phù hợp với nhân vật trong My Name



Sau đó, cô nàng đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng "mình hạc xương mai"



Hạn chế đồ dầu mỡ, nhai thức ăn càng kỹ càng tốt

Trong một lần livestream trên Instagram, Han So Hee từng vừa ăn vừa trò chuyện cùng người hâm mộ. Do đó, nhiều người đã để ý nữ diễn viên thường có thói quen nhai thức ăn rất lâu, mỗi miếng khoảng từ 3-5 phút. Trên thực tế, việc nhai chậm vừa giúp tạo cảm giác no lâu vừa làm cho ruột và dạ dày tiêu hoá tốt hơn.

Cũng giống như nhiều mỹ nhân khác, Han So Hee thường hạn chế các loại thực phẩm giàu calo, chẳng hạn như tinh bột, món tráng miệng hay đồ chiên rán. Thay vào đó, người đẹp lựa chọn ăn ức gà, protein và rau làm bữa ăn chính. Tuy nhiên, thi thoảng Han So Hee cũng ăn mỳ ăn liền để thoả mãn sở thích chứ không hẳn kiêng kị tuyệt đối.

Chăm chỉ tập thể dục

Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh, Han So Hee cũng rất nghiêm ngặt trong việc tập thể dục để vừa giúp duy trì vóc dáng vừa đảm bảo sức khoẻ. Nữ diễn viên thường tập các bộ môn như yoga, pilates để cơ thể thêm phần dẻo dai, săn chắc. Cô nàng kết hợp thêm tập gym để duy trì cơ bụng săn chắc cùng vòng eo không mỡ thừa.

Bên cạnh đó, Han So Hee thường lựa chọn đạp xe vào những lúc rảnh rỗi và thường xuyên mát xa để tăng độ thon thả, săn cơ cho đôi chân.

Tránh thức khuya, không dùng điện thoại trước khi đi ngủ

Dù hoạt động trong ngành giải trí nhưng Han So Hee rất hạn chế việc thức khuya. Nữ diễn viên rất chú trọng đến giấc ngủ của mình, thường dành 7-8 tiếng và không dùng điện thoại trước khi ngủ. Có lẽ, cũng chính vì lối sống lành mạnh mà Han So Hee sở hữu làn da mịn màng, rạng rỡ đáng ngưỡng mộ.