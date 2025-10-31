Không nhận ra Hội An sau trận lũ lịch sử

Nước lũ rút, để lại khung cảnh ngổn ngang giữa lòng phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng). Rác thải, bùn đất phủ kín từng con đường, góc phố.

Ngày 31/10, nước lũ tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) bắt đầu rút.

Đỉnh lũ mới lần này đã vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12m khiến phố cổ Hội An ngập 1-2m, một số nơi lút mái nhà.

Theo ghi nhận của PV, nước lũ rút để lại lượng rác khổng lồ tại Hội An.

Bùn non đóng dày đặc trên các tuyến phố cổ.

Tranh thủ nước rút, người dân dọn dẹp các tuyến đường.

Do nằm ở cuối nguồn sông Thu Bồn nên những ngày qua, ngoài bùn đất, còn có một lượng rất lớn rác thải ùn ứ khắp nơi trong khu phố cổ.

Rác ngổn ngang nhiều tuyến phố ở Hội An khi nước lũ rút.

Đến chiều nay (31/10), hoạt động hướng dẫn, tham quan di sản này vẫn chưa thể khôi phục sau khi có thông báo tạm dừng từ ngày 27/10.

Các con hẻm cũng ngập ngụa rác thải.

Phố cổ Hội An hiện lên trong cảnh ngổn ngang rác thải và bùn đất phủ dày đặc, khiến ai thấy cũng xót xa.

Xe cẩu dọn rác tại khu vực Chùa Cầu.

Sau khi dọn xong bùn rác, lực lượng chức năng sẽ phun thuốc khử trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Những khu vực cao hơn nước rút người dân tranh thủ dọn dẹp.

Một lượng lớn rác thải mắc kẹt lại tại cầu An Hội công nhân môi trường đang nỗ lực thu gom, khơi thông dòng chảy. Một lượng lớn rác thải mắc kẹt lại tại cầu An Hội công nhân môi trường đang nỗ lực thu gom, khơi thông dòng chảy.

Lượng rác thải lớn như củi, thùng xốp, túi nilon… trôi từ thượng nguồn về ứ đọng lại trên cầu An Hội.

Người dân cùng nhau tranh thủ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ

