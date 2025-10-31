Công bố 9 số điện thoại tuyệt đối không được nghe, cũng không gọi lại

Tình trạng lừa đảo qua điện thoại vẫn đang diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi hơn, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản và thông tin cá nhân cho người dân.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Bình Thuận đã liệt kê những số điện thoại mà người dân cần cẩn trọng, không nên nghe máy hoặc gọi lại để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Mạo danh nhân viên ngân hàng làm thẻ tín dụng

Theo đó, lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài khoản ngân hàng và nhu cầu về việc sử dụng thẻ tín dụng với hình thức sử dụng trước thanh toán khoản chi sau không tốn lãi suất đã phần nào thu hút nhu cầu và sự tò mò của người dân để lừa đảo.

Các số điện thoại mạo danh nhân viên ngân hàng.

Các đối tượng sẽ gọi điện tư vấn điều kiện phát hành thẻ tín dụng và làm theo hướng dẫn với thoại tự động: “Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu, nhấn phím 1 hoặc nhấn phím 0 để gặp tổng đài viên”.

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ ngắt cuộc gọi và gọi lại, tự nhận là nhân viên của ngân hàng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng để làm thẻ tín dụng.

Các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ của khách hàng. Các thông tin chúng yêu cầu cung cấp thường bao gồm:

Thông tin thẻ: Hình ảnh thẻ; dãy số in trên thẻ; tên trên thẻ; màn hình hiển thị số thẻ đầy đủ trong dịch vụ ngân hàng số

Mã OTP được gửi tới số điện thoại của Khách hàng.

Các đối tượng lừa đảo cũng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin số tài khoản, thông tin cá nhân (CCCD, hình ảnh sinh trắc học…), thông tin bảo mật dịch vụ (mật khẩu, OTP …) để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Mạo danh công an yêu cầu “đóng phí bảo lãnh”

Ngoài ra, người dân cũng cần chú ý đến một số số điện thoại thường xuyên có dấu hiệu mạo danh lực lượng Công an hoặc nhân viên điện lực, nhân viên thuế để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc tinh vi hơn là cài app thanh toán tiền điện và tiền thuế.

Sau khi thao tác trên app liên quan đến mã OTP, bọn chúng sẽ chiếm toàn quyền sử dụng điện thoại, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chiêu trò thường thấy là gọi điện báo người nghe có liên quan đến một vụ án, đang bị điều tra và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác xác minh, điều tra hoặc “đóng phí bảo lãnh”.

Các số điện thoại mạo danh công an, điều tra viên.

Mạo danh nhân viên điện lực yêu cầu cài app thanh toán tiền điện

Các số điện thoại mạo danh nhân viên điện lực.



