Không đợi đến 70, 35 tuổi đã có thể xuất hiện “mùi người già” nhưng không phải ai cũng nhận ra

"Em dạo này có mùi khác lắm…"

Câu nói ấy được nói rất nhẹ, gần như vô tình, trong một tối hai vợ chồng ngồi xem tivi. Nhưng với Thảo (36 tuổi, nhân viên ngân hàng), nó như một vết xước nhỏ mà âm ỉ rất lâu.

Thảo không phải người xuề xòa. Cô tắm mỗi ngày, quần áo giặt riêng, nước xả thơm dịu. Ở tuổi 36, cô vẫn tập yoga, vẫn dùng serum chống lão hóa, vẫn tự tin bước vào phòng họp với khách hàng lớn. Trong suy nghĩ của cô, "mùi người già" là thứ thuộc về mẹ mình - người phụ nữ ngoài 60 hay than mất ngủ và bốc hỏa chứ không phải của một người còn đang ở giữa quãng đời sung sức.

Tối hôm đó, khi chồng đã ngủ, Thảo lặng lẽ mang chiếc áo ngủ ra ngửi lại. Và lần đầu tiên, cô nhận ra có một mùi gì đó rất khó gọi tên. Nó không hẳn khó chịu, nhưng không còn "trẻ" như trước.

Điều khiến cô hoang mang không nằm ở mùi. Mà ở cảm giác: Cơ thể mình đang thay đổi mà mình không hề hay biết.

Khi sự thay đổi đến trước cả nếp nhăn

Ở tuổi 30-40, người ta thường để ý đến tóc bạc, da sạm, vòng eo khó giữ. Ít ai nghĩ rằng mùi cơ thể cũng có thể đổi khác.

Nhưng nhiều người bắt đầu nhận ra những tín hiệu rất nhỏ:

Nước hoa không giữ mùi lâu như trước.

Áo mặc cả ngày dù không đổ mồ hôi nhiều vẫn có mùi lạ.

Sau một buổi họp kín, bỗng thấy thiếu tự tin một cách khó giải thích.

Không ai góp ý thẳng thừng. Nhưng sự im lặng đôi khi còn khiến người ta ám ảnh hơn.

Anh Quân (38 tuổi, quản lý kỹ thuật) kể rằng có lần đồng nghiệp đùa: "Phòng này có mùi như nhà ông ngoại vậy" . Câu nói vu vơ ấy khiến anh cả tuần sau đó luôn để ý xem có phải mình là nguyên nhân. "Mình chưa đến 40 mà đã bị gắn với chữ 'già' thì khó chấp nhận lắm" , anh nói.

Và rồi anh cũng bắt đầu tìm hiểu.

"Mùi người già" không phải là tưởng tượng

Thực tế, khoa học đã ghi nhận hiện tượng này. Đầu những năm 2000, các nhà nghiên cứu tại Nhật Bản phát hiện một hợp chất tên là 2-nonenal - một aldehyde hình thành khi các acid béo trên bề mặt da bị oxy hóa. Đây chính là thành phần tạo nên mùi đặc trưng ở người lớn tuổi.

Điều đáng chú ý là lượng 2-nonenal tăng rõ rệt sau tuổi 40. Tuy nhiên, quá trình oxy hóa lipid trên da không đột ngột xuất hiện ở tuổi 70, mà có thể bắt đầu từ 30-35 tuổi, khi cơ thể dần suy giảm hệ thống chống oxy hóa tự nhiên.

Cùng lúc đó, hormone bắt đầu dao động. Ở phụ nữ, estrogen giảm nhẹ trong giai đoạn tiền mãn kinh sớm làm thay đổi thành phần bã nhờn. Ở nam giới, testosterone giảm dần theo tuổi cũng ảnh hưởng đến tuyến mồ hôi và tuyến dầu. Khi kết hợp với stress, thiếu ngủ, rượu bia và chế độ ăn nhiều dầu mỡ, quá trình oxy hóa càng diễn ra mạnh hơn.

Khác với mùi mồ hôi thông thường, 2-nonenal không tan trong nước. Điều này lý giải vì sao tắm rửa kỹ càng vẫn không loại bỏ hoàn toàn được mùi đặc trưng ấy. Và càng cố che bằng nước hoa đậm, mùi đôi khi càng trở nên "lạ" hơn khi trộn lẫn.

Tuổi trẻ áp lực và sự lão hóa sớm

Ở thế hệ 8x-9x đầu, áp lực công việc và gia đình đến sớm. Họ vừa gánh trách nhiệm nuôi con nhỏ, vừa chăm sóc cha mẹ già, vừa phải giữ phong độ nơi công sở.

Stress kéo dài, ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm, ăn uống vội vàng, cà phê thay nước lọc… tất cả tạo nên một nền chuyển hóa không còn "nhẹ nhàng" như tuổi 20.

Một số tình trạng chuyển hóa như Diabetes, Chronic kidney disease hay Cirrhosis cũng có thể làm thay đổi mùi cơ thể. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp ở người 30-40 tuổi khỏe mạnh, sự thay đổi mùi chỉ phản ánh một điều đơn giản hơn: cơ thể đang bước sang giai đoạn trung niên sớm.

Điều khiến nhiều người trăn trở không phải là mùi ấy có nặng hay không, mà là cảm giác mình đang "tụt lại". Ở độ tuổi mà sự nghiệp đang lên, con cái còn nhỏ, người ta vẫn muốn được nhìn nhận là năng động, trẻ trung. Một thay đổi nhỏ về mùi cơ thể vô tình chạm vào nỗi sợ sâu xa hơn: sợ mình không còn hấp dẫn, không còn đủ mới mẻ.

Cơ thể không phản bội - nó chỉ đang chuyển pha

Các chuyên gia da liễu cho rằng thay vì xem đây là dấu hiệu "xuống dốc", người trẻ nên nhìn nó như một tín hiệu chuyển pha của cơ thể.

Khi bước vào tuổi 35-40, cơ thể không còn vận hành như ở tuổi 25. Hệ chống oxy hóa tự nhiên yếu dần, hormone thay đổi, quá trình chuyển hóa chậm lại. Điều đó không đồng nghĩa với việc bạn đã già, mà chỉ có nghĩa rằng cách chăm sóc cần thay đổi.

Ngủ đủ hơn.

Giảm stress thật sự chứ không chỉ nói suông.

Ăn nhiều rau xanh, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

Hạn chế rượu bia và thức khuya triền miên.

Vận động để cải thiện tuần hoàn và chuyển hóa.

Thảo sau vài tháng điều chỉnh giấc ngủ và ăn uống nhận ra mùi cơ thể dịu đi đáng kể. Nhưng điều cô nhận được không chỉ là sự thay đổi về mùi.

"Tôi hiểu rằng mình không còn ở tuổi 25 nữa. Và điều đó không đáng sợ" , cô nói. "Đáng sợ nhất là mình không lắng nghe cơ thể".

Có thể bạn mới 35. Có thể bạn vẫn chạy bộ 5km mỗi sáng. Nhưng nếu một ngày bạn nhận ra cơ thể có chút khác lạ, đừng vội hoảng hốt.

Bạn không già đi chỉ vì một mùi hương thay đổi. Có thể đó chỉ là lời nhắc nhẹ nhàng rằng: Đã đến lúc chăm sóc mình theo cách trưởng thành hơn.