Không chỉ đau ngực: 10 vị trí đau "lạ" có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim, đáng tiếc nhiều người không biết mà bỏ qua

Theo các nghiên cứu lâm sàng, khoảng 20-30% bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có triệu chứng không điển hình, cơn đau xuất hiện ở những vị trí ngoài lồng ngực. Chính vì vậy, không ít trường hợp bị chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót, khiến bệnh tiến triển nguy hiểm.

Dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim

Thông thường, nhồi máu cơ tim cấp gây ra cơn đau bóp chặt hoặc đè nặng sau xương ức hoặc vùng trước tim. Cơn đau thường xuất hiện đột ngột, kéo dài hơn 30 phút, có thể lan lên cổ, lưng hoặc cánh tay trái.

Nhiều bệnh nhân còn kèm theo các biểu hiện như vã mồ hôi, bồn chồn, sợ hãi, cảm giác sắp tử vong, không dám tiếp tục hoạt động. Đặc biệt, cơn đau không giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giãn mạch như nitroglycerin.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhồi máu cơ tim lại biểu hiện bằng những cơn đau ở vị trí "không ngờ tới".

10 vị trí đau có thể liên quan đến nhồi máu cơ tim

1. Đau thắt điển hình phía sau xương ức hoặc ở vùng trước ngực

Thường kèm theo bồn chồn, đổ mồ hôi, sợ hãi hoặc cảm giác sắp chết, không thể thuyên giảm khi nghỉ ngơi hoặc uống nitroglycerin.

Nếu cơn đau này đi kèm tức ngực hoặc khó thở, cần đặc biệt cảnh giác.

2. Đau ở phía trước ngực, vai trái, nách trái và chi trên bên phải

Vai trái là một trong những điểm lan tỏa của tim, nhưng đôi khi do vị trí không chính xác, cơn đau có thể xảy ra ở cánh tay trái hoặc cẳng tay trái, đặc biệt khi kèm theo tức ngực và khó thở, cần phải cảnh giác hơn với nhồi máu cơ tim.

3. Đau cổ hoặc vùng trước ngực trên

Cơn đau có thể xuất hiện ở vùng cổ, lan xuống phần trên của lồng ngực, thường kèm theo cảm giác căng tức hoặc bó chặt trong ngực.

Triệu chứng này thường gặp ở người trung niên và cao tuổi mắc bệnh mạch vành.

4. Đau lưng hoặc vùng vai sau

Đôi khi cơn đau của nhồi máu cơ tim lại biểu hiện chủ yếu ở lưng, vai hoặc vùng thắt lưng, khiến nhiều người tưởng mình bị đau cột sống.

5. Đau vùng thượng vị (vùng bụng trên)

Một số bệnh nhân cảm thấy đau vùng dạ dày, kèm theo buồn nôn, nôn ói hoặc vã mồ hôi.

Những triệu chứng này rất dễ bị nhầm với viêm dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa, nhưng thực chất có thể là dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

6. Đau họng hoặc đau cổ

Ít ai biết rằng đau họng đôi khi cũng có thể liên quan đến tim.

Nguyên nhân là do tim và vùng họng có chung đường dẫn truyền thần kinh. Khi cơ tim thiếu oxy, các chất chuyển hóa sẽ kích thích thần kinh gây đau, cơn đau có thể lan tới vùng họng.

Nếu đau họng không rõ nguyên nhân kèm tức ngực, buồn nôn hoặc vã mồ hôi, cần thận trọng.

7. Đau hàm hoặc đau răng

Một số người xuất hiện đau hàm dưới hoặc đau răng khi vận động. Đặc biệt, nếu khi nghỉ thì không đau nhưng khi đi lại lại đau, hoặc đau kèm chóng mặt, vã mồ hôi lạnh, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim.

8. Đau nửa đầu

Một số trường hợp xuất hiện đau đầu hoặc đau nửa đầu trước khi nhồi máu cơ tim xảy ra.

Các chuyên gia cho rằng điều này có thể liên quan đến co thắt mạch máu não hoặc rối loạn điều hòa mạch máu do phản xạ thần kinh.

9. Đau chân trái hoặc vùng bẹn

Hiếm gặp hơn nhưng vẫn có thể xảy ra là đau dữ dội ở chân trái hoặc vùng bẹn, kèm theo tức ngực, khó thở và vã mồ hôi.

10. Nhồi máu cơ tim không đau

Ở một số người, đặc biệt là người cao tuổi, bệnh nhân tiểu đường, suy tim hoặc bệnh mạch máu não, nhồi máu cơ tim có thể không gây đau rõ rệt.

Họ chỉ cảm thấy tức ngực nhẹ, đầy bụng, buồn nôn hoặc khó thở, khiến bệnh rất dễ bị bỏ sót.

Không nên chủ quan với những cơn đau bất thường

Các chuyên gia cảnh báo rằng những cơn đau xuất hiện ở các vị trí "không ngờ tới" đôi khi lại là dấu hiệu sớm của nhồi máu cơ tim.

Đặc biệt, nếu người bệnh có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh mạch vành, thì bất kỳ cơn đau bất thường nào kể trên cũng cần được kiểm tra sớm.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nhồi máu cơ tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.