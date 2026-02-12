Không cần kiêng sạch chất béo: Đây là cách hạ cholesterol chỉ sau 10 ngày

Cholesterol vốn mang tiếng xấu, và thuốc statin thường được xem là giải pháp duy nhất. Nhưng một giáo sư cho biết nhiều người có thể hạ cholesterol mà không cần dùng thuốc, báo Anh Mirror đưa tin.

Giáo sư Sarah Berry, Giám đốc khoa học của công ty sức khỏe ZOE (Vương quốc Anh), lưu ý rằng không phải mọi loại cholesterol đều xấu và bạn không cần phải cắt bỏ chất béo hay thay đổi hoàn toàn chế độ ăn để cải thiện chỉ số này. Chỉ với một vài điều chỉnh đơn giản trong lối sống, bạn có thể tăng mức cholesterol “tốt” nhiều hơn “xấu”.

Nữ chuyên gia cho biết chế độ ăn giàu chất béo lành mạnh thực sự có thể cải thiện cholesterol, trong khi chế độ ăn nhiều carbohydrate tinh chế lại có thể khiến cholesterol xấu đi.

Không phải mọi loại cholesterol đều xấu và bạn không cần phải cắt bỏ chất béo hay thay đổi hoàn toàn chế độ ăn để cải thiện chỉ số này. (Ảnh minh họa)

Cholesterol có xấu không?

Giáo sư Berry giải thích rằng cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) là loại có hại, còn cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) là loại có lợi. Bà cho biết: “Cholesterol được đóng gói trong LDL là loại lưu thông trong máu và được vận chuyển đến các mô ngoại vi của chúng ta.”

“Nó di chuyển dọc theo các động mạch, nơi có thể bị hấp thụ vào thành động mạch. Các hạt LDL có một nhãn đặc biệt gọi là apolipoprotein B.”

“Nó giống như một nhãn địa chỉ mà các thụ thể trên lớp lót mạch máu của chúng ta nhận diện, cho phép nó đi vào lớp lót mạch máu. Sau đó nó bị hấp thụ vào thành mạch.”

Điều này có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, xảy ra khi các động mạch bị thu hẹp, khiến máu khó lưu thông. Tình trạng này cũng có thể gây “hình thành mảng bám”, và “mảng bám có thể vỡ ra, dẫn đến tắc nghẽn, gây ra cơn đau tim.”

Theo giáo sư Berry, việc tăng thêm 1 millimole LDL cholesterol có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn khoảng 25% trong vòng một thập kỷ. May mắn là chế độ ăn đóng vai trò lớn, với một số thực phẩm giúp cải thiện cholesterol và một số khác thì ngược lại.

Cách cải thiện chỉ số cholesterol bằng chế độ ăn

Giáo sư Berry nói: “Tác động mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể tạo ra là tăng lượng chất béo trong chế độ ăn để tăng lượng axit béo không bão hòa đa.”

Bà cảnh báo không nên cắt bỏ hoàn toàn chất béo trừ khi có chỉ định của giáo sư, và nhấn mạnh rằng vấn đề là lựa chọn đúng loại chất béo. “Tôi nghĩ mọi người nên hướng tới chế độ ăn có lượng chất béo vừa phải.”

“Tôi không nghĩ mọi người nên theo chế độ ăn ít béo. Điều thực sự quan trọng là chất béo phải đến từ đúng nguồn – tức là từ chất béo không bão hòa đa và không bão hòa đơn, chứ không phải từ chất béo bão hòa.”

Điều thực sự quan trọng là chất béo phải đến từ đúng nguồn – tức là từ chất béo không bão hòa đa và không bão hòa đơn, chứ không phải từ chất béo bão hòa.

“Bằng cách tăng lượng axit béo không bão hòa đa, bạn có thể giảm LDL. Đây là lý do bằng chứng cho thấy, từ chính nghiên cứu của tôi, nếu bạn thêm các loại hạt vào chế độ ăn, bạn có thể giảm đáng kể cholesterol từ 5 đến 10%.”

Giảm cholesterol trong 10 ngày

Khuyến khích mọi người xem xét lại chế độ ăn, nữ chuyên gia gợi ý suy nghĩ về những điều sau:

- Bạn có thể tăng lượng chất béo không bão hòa đa không?

- Bạn có thể tăng lượng chất xơ không?

- Bạn có thể giảm carbohydrate tinh chế không?

- Bạn có thể tăng các loại đậu không?

Giáo sư Berry đề xuất thực hiện những thay đổi này trước và theo dõi điều gì xảy ra trong vài tuần tiếp theo. “Chế độ ăn thay đổi cholesterol rất nhanh,” bà giải thích.

“Chúng tôi thấy sự thay đổi cholesterol sau khoảng 10 ngày khi mọi người theo chế độ ăn giúp giảm cholesterol. Trong vòng hai tuần, bạn sẽ thấy thay đổi khá lớn. Trong vòng một tháng, bạn sẽ thấy thay đổi rất đáng kể.”

Giáo sư Berry kết luận rằng nếu bạn quay lại gặp bác sĩ gia đình sau một tháng, bạn sẽ thấy cholesterol “giảm đáng kể.”

Nếu các chỉ số vẫn đáng lo ngại, bà cho rằng đó là thời điểm quan trọng để tiếp tục trao đổi về việc liệu statin có cần thiết hay không.