7 thực phẩm quen thuộc, dễ ăn giúp bổ gan thận và nuôi dưỡng mái tóc đen bóng tự nhiên

Khi tuổi tác tăng lên, nhiều người bắt đầu nhận thấy những thay đổi rõ rệt ở mái tóc: Tóc bạc sớm hơn, khô xơ, dễ gãy rụng và mất dần độ bóng. Không ít người tìm đến thuốc bổ, thực phẩm chức năng hay các mẹo dân gian với hy vọng “cứu vãn” mái tóc, nhưng hiệu quả lại không như mong đợi.

Thực tế, theo quan điểm dinh dưỡng và y học cổ truyền, sức khỏe của tóc có mối liên hệ mật thiết với gan, thận và khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể.

Để có mái tóc khỏe mạnh, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm giàu protein, vitamin (A, B, C, D, E), và các khoáng chất như sắt, kẽm

Bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Hoài An (ở Hà Nội) đã từng chia sẻ: Gan và thận đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tóc. Khi hai cơ quan này suy yếu, khí huyết kém lưu thông, nang tóc không được cung cấp đủ dưỡng chất, dẫn đến tóc bạc, rụng và khô. Việc điều chỉnh chế độ ăn hằng ngày bằng những thực phẩm phù hợp, dễ tiêu hóa có thể mang lại hiệu quả bền vững hơn nhiều so với việc phụ thuộc vào viên uống bổ sung.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm quen thuộc, giá thành hợp lý, dễ chế biến, đặc biệt phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Nếu sử dụng đều đặn, chúng không chỉ hỗ trợ gan thận mà còn giúp mái tóc dần lấy lại độ ẩm và sắc đen tự nhiên.

Hạt mè đen (vừng đen) được coi là "siêu thực phẩm" giúp kích thích mọc tóc và duy trì mái tóc đen bóng

1. Hạt mè đen - “người bạn” của mái tóc

Hạt mè đen từ lâu đã được xem là thực phẩm hỗ trợ tóc khỏe và đen. Chúng giàu vitamin E, axit béo không bão hòa và các hợp chất chống oxy hóa, giúp nuôi dưỡng nang tóc và thúc đẩy quá trình sản sinh melanin - sắc tố quyết định màu tóc. Ngoài ra, mè đen còn khá lành tính, ít gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Cách dùng đơn giản nhất là rang mè đen trên chảo không dầu với lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm, để nguội rồi xay thành bột mịn. Mỗi ngày dùng một thìa nhỏ trộn vào cháo, cơm hoặc pha với nước ấm là đã có thể bổ sung dưỡng chất cho tóc mà không gây khó ăn, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi.

2. Quả óc chó - bổ thận, dưỡng não, chắc tóc

Óc chó không chỉ nổi tiếng với lợi ích cho trí não mà còn rất tốt cho tóc. Loại hạt này giàu protein chất lượng cao, omega-3, canxi và sắt - những thành phần quan trọng giúp tóc chắc khỏe, giảm khô xơ và chẻ ngọn. Theo y học cổ truyền, óc chó còn có tác dụng bổ thận, gián tiếp cải thiện tình trạng tóc bạc sớm.

Mỗi ngày chỉ cần ăn 2 - 3 quả óc chó là đủ. Với người răng yếu, có thể đập nhỏ, nấu cháo cùng kê và táo đỏ hoặc xay cùng sữa đậu nành để dễ tiêu hóa hơn.

Đậu đen cung cấp nguồn protein dồi dào để xây dựng cấu trúc sợi tóc vững chắc

3. Đậu đen - thực phẩm “nuôi tóc” giá rẻ

Đậu đen được ví như “kho dưỡng chất” cho mái tóc nhờ hàm lượng cao protein thực vật và vitamin nhóm B. Những dưỡng chất này giúp củng cố cấu trúc sợi tóc, làm tóc dày và khỏe hơn theo thời gian. Ưu điểm lớn của đậu đen là giá rẻ, dễ mua và phù hợp để sử dụng lâu dài.

Để dễ tiêu hóa, nên ngâm đậu đen ít nhất 4 tiếng trước khi nấu. Có thể nấu cháo đậu đen với gạo lứt hoặc ninh đậu với nước và một ít đường phèn để làm món ăn nhẹ, vừa bổ dưỡng vừa dễ ăn.

4. Dâu tằm - chống oxy hóa, ngừa bạc tóc

Dâu tằm chín có màu tím đậm, giàu anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ nang tóc khỏi tác động của lão hóa. Bên cạnh đó, dâu tằm còn chứa nhiều sắt, hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu, một trong những nguyên nhân phổ biến gây rụng và bạc tóc sớm.

Mỗi ngày ăn một bát nhỏ dâu tằm tươi là đủ. Nếu không có dâu tươi, có thể dùng dâu tằm khô pha nước uống hoặc nấu cháo. Vị chua ngọt nhẹ của dâu tằm cũng giúp kích thích vị giác, đặc biệt có lợi cho người lớn tuổi hay chán ăn.

Kỷ tử chứa kẽm, sắt và đồng, những khoáng chất quan trọng giúp củng cố sợi tóc, giảm tình trạng tóc giòn, dễ gãy.

5. Kỷ tử - nhẹ nhàng dưỡng gan, bổ thận

Kỷ tử được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc và món ăn dưỡng sinh. Loại quả này có vị ngọt nhẹ, tính ôn, giúp bổ gan, bổ thận, cải thiện thị lực và hỗ trợ sức khỏe mái tóc. Nhờ tính chất dịu nhẹ, kỷ tử rất phù hợp để dùng hằng ngày.

Cách đơn giản nhất là mỗi ngày dùng 10 -15 quả kỷ tử ngâm nước ấm trong bình giữ nhiệt. Ngoài ra, có thể cho kỷ tử vào canh gà, canh sườn hoặc cháo để tăng giá trị dinh dưỡng.

6. Khoai mỡ - hỗ trợ tiêu hóa, gián tiếp nuôi tóc

Nhiều người trung niên và cao tuổi dù ăn đủ chất nhưng vẫn khó hấp thu do chức năng tỳ vị suy giảm. Khoai mỡ giúp cải thiện vấn đề này nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất. Khi cơ thể hấp thu tốt hơn, tóc cũng được “hưởng lợi” một cách gián tiếp.

Khoai mỡ có thể hấp chín, ăn cùng mật ong hoặc nấu cháo với kê và táo đỏ. Món ăn mềm, dễ tiêu và rất phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ.

Nên ăn1-2 lần/tuần để tránh làm khô tóc do dư thừa protein

7. Gạo đen - bổ máu, dưỡng khí huyết

Gạo đen giàu vitamin nhóm B, sắt và canxi, có tác dụng bổ máu và cải thiện khí huyết - yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng nang tóc. Thay một phần gạo trắng bằng gạo đen trong bữa ăn hằng ngày không chỉ tốt cho tóc mà còn giúp tăng lượng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa.

Có thể nấu cơm trộn gạo đen và gạo trắng theo tỷ lệ 1:2 để dễ ăn hơn, hoặc nấu cháo ngũ cốc cùng đậu đỏ, lạc cho bữa sáng bổ dưỡng.

Tóc bạc hay rụng không thể cải thiện trong “một sớm một chiều”. Tuy nhiên, nếu kiên trì xây dựng chế độ ăn cân bằng, ưu tiên những thực phẩm bổ gan thận, dễ tiêu hóa như trên, mái tóc sẽ dần được nuôi dưỡng từ bên trong. Quan trọng hơn, đây là cách chăm sóc tự nhiên, an toàn và phù hợp để duy trì sức khỏe toàn diện khi tuổi tác ngày càng cao.