Không ăn kiêng vẫn giảm cân: Phương pháp "giảm 5kg trong 8 ngày" lan truyền trên Internet thực sự có thể làm được điều này thay vì nhịn đói

Có phải bạn vẫn đang luôn muốn tìm kiếm phương pháp giảm cân nhanh nhưng không phải là kiểu nhịn đói đúng không?

Gần đây, trên nền tảng Xiaohongshu đang lan truyền mạnh một phương pháp "không cần ăn kiêng, 8 ngày giảm 5kg". Cách này nhấn mạnh không cần nhịn ăn cực đoan, không ép bản thân đến bờ vực ăn bù mất kiểm soát, mà tập trung vào nhịp ăn uống kết hợp với kế hoạch vận động để từ từ cải thiện chuyển hoá.

Nhiều người dùng đã thử và chia sẻ lại rằng cân nặng giảm khá nhanh, tinh thần vẫn ổn định, đặc biệt là tình trạng giữ nước và mỡ bụng cải thiện rõ rệt. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về phương pháp này để tham khảo lựa chọn cho bản thân mình nhanh chóng giảm cân, kịp đón mùa hè.

Ngày 1-3: Khởi động chuyển hoá, giảm tích nước

3 ngày đầu tập trung vào việc "kích hoạt chuyển hoá, giảm phù nề trước". Nên ăn 2 bữa/ngày vào buổi trưa và chiều tối, thực đơn ưu tiên giàu protein, ít dầu muối, tinh bột không cần cắt hoàn toàn nhưng giảm một nửa khẩu phần.

Về vận động, chọn các bài nhịp tim thấp như đi bộ nhanh, đạp xe, chạy siêu chậm hoặc giãn cơ. Nhịp tim duy trì ở mức hơi thở gấp nhẹ nhưng vẫn nói chuyện được, mỗi ngày khoảng 30-60 phút là đủ.

Giai đoạn này, cân nặng giảm chủ yếu đến từ mất nước và hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn, không nên quá tập trung vào con số trên cân.

Gợi ý cách thực hiện:

Bữa trưa: 200g rau lá xanh + 150g thịt bò/ức gà

Bữa tối: 200g rau lá xanh + 150g thịt bò/ức gà

Lượng nước: 2-3l

Vận động: 90 phút vận động nhịp tim thấp

Ngày 4-6: Ăn 2 bữa + tập cardio

Bước sang giai đoạn giữa, cơ thể đã thích nghi với việc ăn ít bữa, có thể tăng hiệu quả đốt mỡ.

Chế độ ăn vẫn giữ 2 bữa/ngày, nhưng cần đảm bảo nạp đủ protein để tránh mất cơ.

Bài tập chuyển sang cardio như chạy bộ, nhảy dây, nhảy múa hoặc aerobic, cường độ cao hơn những ngày đầu, mỗi ngày 40-60 phút.

Trong 3 ngày này, nhiều người sẽ cảm nhận rõ quần áo rộng hơn, vòng eo gọn lại. Đây là giai đoạn bắt đầu "giảm mỡ thật sự".

Gợi ý cách thực hiện:

Bữa trưa: 200g rau lá xanh + 150g thịt bò/ức gà

Bữa tối: 200g rau lá xanh + 150g thịt bò/ức gà

Lượng nước: 2-3l

Vận động: 90 phút cardio

Ngày 7-8: Ăn 3 bữa + 120 phút vận động

2 ngày cuối, ngược lại cần "ăn lại".

Khôi phục 3 bữa/ngày, khẩu phần bình thường nhưng thanh đạm, giúp cơ thể hiểu rằng không rơi vào trạng thái bị bỏ đói lâu dài, từ đó tránh tăng cân trở lại.

Thời gian vận động tăng lên khoảng 120 phút/ngày, có thể chia thành cardio + giãn cơ hoặc đi bộ nhanh + tập core.

Giai đoạn này tập trung vào ổn định chuyển hoá và vóc dáng. Nhiều người sẽ thấy cân nặng không giảm mạnh, nhưng cơ thể săn chắc hơn, đường nét rõ ràng hơn.

Gợi ý thực hiện:

Bữa sáng: 2 quả trứng + 1 ly sữa + 80g việt quất

Bữa trưa: 200g rau lá xanh + 150g thịt bò/ức gà

Bữa tối: 200g rau lá xanh + 150g thịt bò/ức gà + 90g bánh bao

Lượng nước: 2-3l

Vận động: 90 phút cardio + 30 phút tập tạ

Lưu ý khi áp dụng phương pháp giảm cân 8 ngày

Phương pháp này tuy không quá cực đoan nhưng vẫn là giải pháp ngắn hạn, không nên áp dụng lâu dài.

Cần đảm bảo ngủ đủ giấc và uống đủ nước mỗi ngày. Phụ nữ trong kỳ kinh hoặc khi cơ thể không khỏe nên giảm cường độ hoặc tạm dừng.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, tim đập nhanh hoặc thèm ăn mất kiểm soát, đó là dấu hiệu thiếu năng lượng hoặc nghỉ ngơi chưa đủ, cần điều chỉnh ngay.

Sau 8 ngày, nên chuyển sang chế độ ăn uống bình thường kết hợp tập luyện đều đặn để duy trì kết quả - giảm nhanh nhưng cũng cần giảm bền vững.

(Theo Tvbs. Nguồn ảnh: Shutterstock)