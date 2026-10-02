Khởi tố Huỳnh Thị Phong SN 1995 cùng 2 người đàn ông

Từ dấu hiệu chuyển giao nhân viên nữ giữa các quán karaoke, Công an TP Đà Nẵng phát hiện vụ mua bán người dưới 16 tuổi liên quan các đối tượng ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, bắt tạm giam 3 đối tượng.

Ngày 2/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú xã Núi Thành, Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (SN 1995, trú xã Tây Hồ, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (SN 1987, trú xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) để điều tra hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện tại một số khu vực có hoạt động tuyển dụng, quản lý và chuyển giao nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke.

Đáng chú ý, một số người có biểu hiện “sang tay” nhân viên cho các cơ sở khác. Từ những dấu hiệu này, lực lượng chức năng tiến hành rà soát các cơ sở karaoke và những người có biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, Đặng Quốc Vũ được xác định có vai trò quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Núi Thành. Theo tài liệu điều tra, khi nhân viên không nghe lời hoặc không phục vụ khách, Vũ chuyển giao họ cho người khác để cấn trừ các khoản nợ.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu mua bán người, liên quan nhiều người trong và ngoài địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán người dưới 16 tuổi. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10/9/2026, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.T. (SN 2011) để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành.

Đến ngày 20/9/2026, Vũ chuyển giao cháu V.T.T. cho Huỳnh Thị Phong, là người quản lý quán karaoke Ken tại xã Tây Hồ. Phong thanh toán cho Vũ 4,7 triệu đồng rồi đưa cháu về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, tháng 6/2026, Vũ bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu 2 cháu Đ.T.N. (SN 2011, trú xã Sơn Thủy, Quảng Ngãi) và Đ.T.M.T. (SN 2013, trú xã Sơn Ba, Quảng Ngãi) về làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu được xác định là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi.

Qua chuyên án, lực lượng công an giải cứu 8 bé gái. Trong đó, 3 em dưới 16 tuổi được xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người; 5 em khác bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tâm An