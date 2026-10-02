Hai thiếu niên SN 2011 mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà, gia đình vội báo công an vì một chi tiết bất thường

Hai thiếu niên sinh năm 2011 bất ngờ mất liên lạc, khiến gia đình lo lắng và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 1/10/2026, Công an xã Lực Hành nhận được thư cảm ơn của gia đình hai cháu T.V.D. và T.A.T. (cùng sinh năm 2011) sau khi lực lượng Công an hỗ trợ tìm kiếm, đưa các cháu trở về nhà an toàn.

Trước đó, hai cháu tự ý rời khỏi nhà để đi làm theo thông tin tuyển dụng được đăng tải trên mạng xã hội. Do không có điện thoại cá nhân, các cháu không thể chủ động liên lạc với gia đình. Việc không xác định được nơi ở và địa điểm làm việc của con khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa 2 cháu trở về và bàn giao cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Lực Hành nhanh chóng xác minh, tổ chức tìm kiếm tung tích hai cháu. Nhận định vụ việc có liên quan đến địa bàn ngoài tỉnh, đơn vị chủ động phối hợp với Công an xã Thường Tín, thành phố Hà Nội để xác minh và hỗ trợ tìm kiếm.

Sau quá trình xác minh, lực lượng Công an đã tìm thấy hai cháu, bảo đảm an toàn và hỗ trợ để gia đình đón các cháu trở về địa phương.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, hướng dẫn con em khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt khi tìm kiếm việc làm. Những lời mời chào như “việc nhẹ, lương cao”, “không cần kinh nghiệm” hoặc cam kết thu nhập hấp dẫn nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin về công việc, nơi làm việc và người tuyển dụng cần được kiểm chứng kỹ trước khi làm theo.

Trường hợp con em tự ý rời khỏi nhà hoặc mất liên lạc, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho Công an nơi gần nhất, đồng thời cung cấp các thông tin, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, các mối quan hệ và địa điểm nghi vấn để hỗ trợ quá trình xác minh, tìm kiếm.