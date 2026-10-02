Dự kiến đào 400.000 m³ đất đá, xây 48.000 m³ bê tông, lắp hơn 2.100 tấn thiết bị trong 3 tháng cuối năm để tăng tốc mở rộng công trình 35 năm tuổi do Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng có vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành bê tông gia cố mái tại các hạng mục kênh dẫn vào, cửa nhận nước, đường ống áp lực và nhà máy trước ngày 31/10/2026

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng đặt mục tiêu trong quý IV/2026 đào khoảng 400.227 m³ đất, đá, thi công 48.354 m³ bê tông và lắp đặt 2.103 tấn thiết bị.

Tại đợt kiểm tra hiện trường và giao ban công trường quý III/2026 ở phường Trị An, TP. Đồng Nai, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã làm việc với Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3), các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu về tình hình triển khai dự án.

Theo EVNPMB3, trong quý III, các nhà thầu đã hoàn thành bê tông bản đáy cửa nhận nước; bê tông bản đáy các khối số 1, 2 và 3; mố néo số 2, mố đỡ đường ống áp lực và bê tông giai đoạn 1 nhà máy phục vụ lắp đặt côn khuỷu ống hút.

Đến hết quý III, tổng khối lượng đào đất, đá đạt 2,79 triệu m³, tương đương 85,2% khối lượng hợp đồng. Khối lượng bê tông đạt 28.712 m³, tương đương 20,1%.

Tại hạng mục kênh dẫn vào, nhà thầu đã đào 186.013/347.555 m³ đất, đá, đạt 53,5% khối lượng hợp đồng. Công tác bê tông cửa nhận nước đạt 4.883 m³, lũy kế đạt 19,3% khối lượng hợp đồng. Ngày 30/9/2026, nhà thầu hoàn thành khoan phụt màng chống thấm tại hai khối B và C, bàn giao cho Lilama 10 lắp đặt ống thép đường ống áp lực.

Hạng mục đường ống áp lực đã hoàn thành toàn bộ 581.083 m³ đào đất, đá. Khối lượng bê tông nhà máy thực hiện trong quý đạt 15.247 m³, tương đương 19,3% khối lượng hợp đồng; kênh xả đã đào 870.272 m³, đạt 73,3%.

Song song với các hạng mục chính, hạ tầng phục vụ thi công tiếp tục được hoàn thiện. Lán trại, hai khu phụ trợ, hệ thống cấp điện, cấp nước và camera giám sát đã hoàn thành. Bốn trạm trộn bê tông cùng hai trạm thí nghiệm hiện trường được đưa vào sử dụng, phục vụ thi công và kiểm soát chất lượng công trình.

Đánh giá tiến độ quý III, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đánh giá tình hình thi công đã có chuyển biến so với các quý trước. Dù chịu ảnh hưởng dây chuyền từ việc chậm bàn giao mặt bằng và thời tiết bất lợi kéo dài, các đơn vị vẫn thực hiện được khoảng 80% kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNPMB3 tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu, kiểm soát công tác thiết kế hằng tuần, đặc biệt là thiết kế công nghệ và bản vẽ thi công. Đơn vị tư vấn cần tiếp thu đầy đủ ý kiến, đề xuất của nhà thầu để cung cấp thiết kế kịp thời, đáp ứng yêu cầu thi công trong điều kiện địa chất phức tạp.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và tư vấn thiết kế được yêu cầu bảo đảm các điều kiện cần thiết để nhà thầu tập trung thi công, bám sát kế hoạch. EVNPMB3 đồng thời phải kiểm soát chặt tiến độ cung cấp thiết bị công nghệ, thực hiện các thủ tục liên quan đồng bộ với quá trình triển khai để bảo đảm tuân thủ pháp lý.

Công ty Thủy điện Ialy được giao bố trí đầy đủ lực lượng tư vấn giám sát, thường xuyên hỗ trợ nhà thầu lắp đặt thiết bị, đáp ứng mục tiêu lắp đặt trong quý IV.

Trên cơ sở tiến độ quý đã thống nhất với chủ đầu tư, EVNPMB3 và các nhà thầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo tháng, tuần để điều hành thống nhất trên toàn công trường, tạo tiền đề triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Các nhà thầu được yêu cầu tăng cường mua sắm, tập kết vật tư, nhiên liệu, bổ sung nhân lực và thiết bị; tổ chức thi công bê tông nhà máy hai ca đến 23h hằng ngày. Mục tiêu là đạt và vượt khối lượng theo hợp đồng, hoàn thành kế hoạch năm và đáp ứng phong trào thi đua liên kết hoàn thành tiến độ dự án năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Theo kế hoạch quý IV, dự án phấn đấu hoàn thành bê tông gia cố mái tại các hạng mục kênh dẫn vào, cửa nhận nước, đường ống áp lực và nhà máy trước ngày 31/10/2026; hoàn thành bê tông kết cấu tường, trụ pin cửa nhận nước đến cao độ +50 m.

Công tác lắp đặt ống khuỷu và côn ống hút tổ máy số 1 dự kiến hoàn thành trước ngày 23/11/2026, tổ máy số 2 trước ngày 8/12/2026.

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý, có tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng.

Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 113 triệu kWh điện mỗi năm, tăng khả năng huy động công suất cho khu vực miền Nam, đặc biệt trong giờ cao điểm. Dự án đồng thời góp phần giảm chi phí sản xuất điện, tận dụng tối đa dòng chảy, giảm phát thải CO₂ và kéo dài tuổi thọ thiết bị của các tổ máy hiện hữu.

Theo EVN, Nhà máy Thủy điện Trị An được khởi công xây dựng từ những năm 1980 với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô, chính thức khánh thành năm 1991. Nhà máy có 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hơn 1,7 tỷ kWh mỗi năm.

Ngoài cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, Thủy điện Trị An còn đảm nhiệm chức năng cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.

Từ khi đi vào hoạt động, công trình đã góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh, thành phía Nam; cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt của hàng triệu người dân và tưới tiêu cho hơn 20.000 ha đất nông nghiệp vùng hạ lưu.