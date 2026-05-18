Khởi tố 4 thanh niên ném "bom xăng" phóng hỏa nhà dân để trả thù

Ngày 17/5, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi, cùng trú tại TP Đồng Nai) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Các đối tượng bị bắt giữ sau khi ném bom xăng vào nhà dân

Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 3 phê chuẩn.

Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5) về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng "bom xăng" tấn công trong đêm.

Qua điều tra xác định, Công an xác định do mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù. Khoảng 23h ngày 13/4, nhóm đối tượng châm lửa ném "bom xăng" vào sân nhà, làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng nặng 1 xe mô tô.

Hiện vụ án đang được Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.