Điều tra vụ chập điện khiến 2 nhân viên nhà hàng ở Hải Phòng tử vong

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News đêm 17/5, lãnh đạo UBND phường Hải An, TP Hải Phòng xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra tai nạn liên quan điện giật khiến 2 người tử vong.

Bên ngoài quán Bếp Làng Hoa thuộc phường Hải An, nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ chập điện diễn ra tối 17/5 tại quán Bếp Làng Hoa thuộc phường Hải An. Hai người bị điện giật dẫn tới tử vong là nhân viên của quán.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực này xuất hiện mưa lớn dẫn tới ngập úng cục bộ. Sau khi tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khoanh vùng hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Xe cứu thương cũng được điều đến để đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Hải An, cơ quan Công an phường đang phối hợp cùng với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ vụ việc trên.