Nam sinh 17 tuổi 2 lần lao xuống nước xiết cứu bạn đuối nước rồi mất tích: Kết cục khiến ai cũng xót xa

Ngày 17/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau nhiều giờ vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể cháu V.T.S. (sinh năm 2009), nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, bất chấp đêm tối bao trùm, dòng nước sâu chảy xiết, các chiến sĩ cứu hộ đã kiên trì bám trụ địa bàn, triển khai đội lặn chuyên dụng rà soát kỹ lưỡng từng hốc đá, lòng sâu.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: CA. Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: CA.

Ngay sau khi đưa được nạn nhân lên bờ, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 12h23 chiều 15/5, một nhóm gồm 3 em gồm V.T.S (17 tuổi và M.M.C. (17 tuổi) cùng em M.T.D. (15 tuổi, đều trú tại xã Khâu Vai) rủ nhau xuống khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 (thôn Quán Xí, xã Khâu Vai) để tắm suối.

Trong lúc tắm, em D không may bị dòng nước cuốn vào vùng nguy hiểm. Thấy em gặp nạn, C đã dũng cảm bơi ra ứng cứu và đưa được D lên bờ an toàn.

Ngay sau đó, C phát hiện bạn S gặp nạn dưới dòng nước xiết. Không quản ngại nguy hiểm, C một lần nữa quay lại lòng suối để cứu bạn. Nhưng do dòng nước quá dữ và thể lực đã suy giảm sau lần cứu trước, cả hai em C và S đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Khâu Vai đã lập tức báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và chi viện lực lượng. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền địa phương kích hoạt khẩn cấp Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.

Qua vụ việc đáng tiếc trên, Công an tỉnh đề nghị nhà trường và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trước kỳ nghỉ hè: Các trường học cần tận dụng thời gian cuối năm học để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn học sinh cách xử lý khi gặp tình huống đuối nước (gọi người lớn giúp đỡ, ném phao, dùng sào dài... tuyệt đối không tự ý lao xuống nước).

Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở cần rà soát toàn bộ các khu vực sông, suối, hồ đập, đặc biệt là các vùng nước sâu, khu vực công trình thủy điện nguy hiểm để lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm tắm và bố trí lực lượng tuần tra, nhắc nhở kịp thời.