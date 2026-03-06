Khởi nghiệp với 5 triệu đồng, anh chủ thu về hàng chục tỷ đồng từ một loài "quái thú siêu trứng"

Ông Trần Xuân Sơn (sinh năm 1968), xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An, từng bắt đầu chăn nuôi với khoản vốn vỏn vẹn 5 triệu đồng, nay đã phát triển thành một trang trại gà kinh doanh hiệu quả, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.



Hiện tại, trang trại của ông đặt tại xã Nghĩa Hưng có khoảng 23.000 con gà Ai Cập lai, trong đó khoảng 17.000 con đang cho trứng. Mỗi ngày, trang trại thu được khoảng 13.000 quả trứng, tạo nguồn thu gần 40 triệu đồng/ngày chỉ từ bán trứng.

Gà Ai Cập lai được đánh giá là một "cỗ máy sản xuất" thực thụ với sản lượng trứng ấn tượng đạt từ 250 - 280 quả/năm, cao gấp 2 - 3 lần so với giống gà ta truyền thống.

Khả năng duy trì tỷ lệ đẻ ổn định ở mức 75 - 80%. Đặc biệt, giống gà này giúp tối ưu hóa lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản phẩm nhờ mức tiêu thụ thức ăn cực thấp, chỉ khoảng 1,1 - 1,2kg cho mỗi 10 quả trứng. Chất lượng đầu ra cũng là một điểm cộng lớn khi trứng có trọng lượng chuẩn từ 45g - 55g, sở hữu lòng đỏ to và rất được thị trường ưa chuộng.



Năm 2001, ông Sơn bắt đầu với số vốn rất hạn hẹp, phải vay mượn người thân để mua giống và thức ăn. Thời gian đầu, thiếu kỹ thuật và kinh nghiệm khiến đàn gà phát triển chậm, tỷ lệ đẻ thấp, khiến ông nhiều lần gặp khó khăn.

Trong lúc bế tắc, ông “mượn” đôi hoa tai của vợ - kỷ vật của bà ngoại tặng khi cưới, đem ra tiệm vàng bán lấy tiền mua thức ăn cho gà, hứa sau một đến hai vụ sẽ mua lại. Đôi hoa tai giúp trại gà cầm cự trong giai đoạn thiếu thốn. Ba năm đầu, trại gà phát triển, nuôi đến 800 con gà mái đẻ trứng, bắt đầu cho lãi cao.

Năm 2004 khi dịch cúm gia cầm bùng phát, ông đối mặt với việc trứng gà không tiêu thụ được và phải dùng trứng trộn ngô, sắn làm thức ăn để duy trì đàn.



Không từ bỏ, ông Sơn đã tích cực học tập các kỹ thuật chăn nuôi, học thú y cơ bản và tham quan nhiều mô hình khác để nâng cao kiến thức. Nhận thấy sự cần thiết của nuôi quy mô lớn, ông đã xin dồn điền đổi thửa để tập trung đất xây dựng trang trại.

Đến năm 2014, ông đầu tư xây dựng hệ thống chuồng lạnh rộng 1.000 m² cho khoảng 5.000 con gà đẻ, với môi trường chăm sóc ổn định giúp đàn gà khỏe mạnh và năng suất trứng cao. Nhờ mô hình này, ông thu về hơn 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 450–500 triệu đồng. Kết quả khả quan đã khuyến khích ông tiếp tục mở rộng quy mô.



Từ năm 2022 trở đi, ông Sơn tăng diện tích chuồng lạnh lên 3.000 m², số lượng gà nuôi lên tới 23.000 con.

Nhờ đó, trang trại đạt doanh thu khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận từ 1,5 đến 2,5 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là ông áp dụng chế độ dinh dưỡng bổ sung thảo dược cho gà, giúp trứng giàu dinh dưỡng (omega-3, DHA, vitamin…) và ít dư lượng kháng sinh, được khách hàng ưa chuộng.



Ngoài kinh doanh, trang trại còn chú trọng xử lý môi trường và tận dụng phân gà để sản xuất phân hữu cơ thương mại, cung cấp hơn 120 tấn/năm cho người dân. Sản phẩm trứng gà của ông đã được OCOP 3 sao và đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Để tiếp cận thị trường, ngoài việc đi các nơi tìm kiếm bạn hàng, ông Sơn còn sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để lan tỏa thông tin, quảng bá sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng. Quả trứng gà Lương Sơn lên nền tảng số đã giúp ông tìm được những nguồn tiêu thụ mới không chỉ trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà ở nhiều địa phương khác.

Ông Sơn cũng góp phần tạo việc làm cho người lao động địa phương và hỗ trợ kỹ thuật, con giống cho những hộ nghèo. Với những đóng góp này, ông đã được trao nhiều danh hiệu như “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh” và “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025.