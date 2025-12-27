Khoe sức ăn của con, 1 bà mẹ khiến 16.000 cư dân mạng phẫn nộ: "Đây là bữa cơm kinh khủng nhất tôi từng thấy!"

Mới đây, một bà mẹ ở Sơn Đông, Trung Quốc đã đăng tải video khoe sức ăn "vô địch" của cậu con trai đang học cấp 2. Trong video, cậu bé ăn trong một chiếc khay vuông lớn thay vì bát đĩa thông thường, thức ăn được đổ đầy ắp khiến nhiều người liên tưởng đến việc... cho thú cưng ăn hơn là một bữa cơm gia đình.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào khẩu phần ăn, hơn 16.000 cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự lo ngại thay vì thích thú. Bữa ăn bao gồm một lượng cơm trắng khổng lồ (gần nửa nồi cơm điện) và một bát lớn thức ăn trông có vẻ hấp dẫn. Nhưng thực chất, đó chỉ là các loại thực phẩm chế biến sẵn rẻ tiền như cá viên, xúc xích bột – những thứ được ví von là "công nghệ và phụ gia" chứ không có giá trị dinh dưỡng thực sự.

Cộng đồng mạng gay gắt chỉ ra rằng: "Không có nổi một miếng thịt lợn hay thịt bò tử tế. Toàn là tinh bột và thực phẩm rác. Ép con ăn một đống carb và rau nhưng lại thiếu hụt protein trầm trọng, bảo sao đứa trẻ lúc nào cũng thấy đói và phải ăn số lượng nhiều đến thế".

Bữa cơm gây tranh cãi

Hệ lụy từ tư duy dinh dưỡng lệch lạc

Vụ việc trên phản ánh lỗ hổng kiến thức của không ít phụ huynh hiện nay.

Thứ nhất, việc nạp quá nhiều tinh bột (carb) mà thiếu đạm sẽ dẫn đến tình trạng "say bột" (carb coma). Sau khi ăn một lượng lớn cơm vào buổi trưa, đường huyết tăng vọt rồi giảm nhanh khiến trẻ rơi vào trạng thái lờ đờ, buồn ngủ, không thể tập trung học tập hay làm bài thi vào buổi chiều.

Thứ hai, tồn tại những quan điểm giáo dục độc hại như việc kìm hãm sức ăn của bé gái vì sợ "cao quá, béo quá khó lấy chồng". Đây là những tư duy hủ lậu cần loại bỏ, bởi chúng trực tiếp cản trở sự phát triển tự nhiên của trẻ.

Nuôi con thời nay cần khoa học, không phải theo bản năng

So với thế hệ trước quan niệm "chỉ cần ăn no mặc ấm", áp lực học tập và thi cử hiện nay đòi hỏi học sinh phải có một nền tảng thể lực và trí tuệ vượt trội. Các trường đại học hàng đầu không chỉ xét điểm số mà còn nhìn vào năng lực toàn diện của thí sinh.

Do đó, phụ huynh cần thay đổi tư duy: Một bữa ăn chất lượng cho trẻ tuổi dậy thì không nằm ở việc "đổ đầy dạ dày" bằng cơm và thức ăn chế biến sẵn, mà phải ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, protein tự nhiên. Đừng để sự thiếu hiểu biết của cha mẹ trở thành rào cản khiến con cái thua thiệt ngay từ vạch xuất phát về thể chất.