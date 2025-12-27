Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử nghiêm vụ học sinh đánh nhau, quay video đăng lên mạng xã hội

Ngày 27/12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có công văn gửi Sở GD&ĐT, Công an tỉnh Gia Lai về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các tập thể, cá nhân liên quan đến các vụ việc bạo lực học đường tại xã Kbang, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được báo cáo của Sở GD&ĐT về vụ việc học sinh đánh nhau tại xã Kbang. Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 5/12, tại khu vực bờ kè suối Đak Lốp (xã Kbang), 4 học sinh lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xô xát với em N.T.K.N., lớp 10A2 Trường THPT Lương Thế Vinh. Toàn bộ sự việc được một học sinh khác quay lại, sau đó dì của em N. đăng tải lên Facebook. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tương tác trên mạng xã hội. Khi đến điểm hẹn, nhóm học sinh THCS đã đánh em N.

Hình ảnh trong clip ghi lại cảnh em N. bị đánh hội đồng.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo UBND xã Kbang khẩn trương chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể, các cá nhân liên quan theo thẩm quyền, bảo đảm nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục quy định. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT theo dõi, đôn đốc nội dung trên.

Qua việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở GD&ĐT tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá khách quan, thực chất tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh từ đầu năm học 2025-2026 đến nay. Qua đó, phân tích, xác định rõ nguyên nhân và triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường.

Trong đó, cần tập trung các giải pháp về xây dựng văn hóa học đường, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn, đội và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trường học.