Khoe khoang 4 điều này là hại con

Dưới đây là 4 điều cha mẹ tuyệt đối không nên khoe khoang trước mặt con:

Khoe thành tích của con, khiến con gánh chịu áp lực tâm lý nặng nề

Có những bậc cha mẹ thích khoe thành tích xuất sắc, nhiều giải thưởng cũng như việc con đỗ vào trường danh tiếng trước bạn bè, người thân, họ nghĩ rằng như vậy sẽ làm cho con thêm tự hào. Tuy nhiên, đối với các con, điều này có thể trở thành áp lực vô hình.

Khi cha mẹ liên tục phô bày thành tích của con với người ngoài, con sẽ cảm thấy mình phải luôn luôn xuất sắc, chỉ cần một chút sai sót cũng khiến cha mẹ thất vọng, đồng thời phải chịu sự chất vấn và chế nhạo từ người khác. Áp lực này như ngọn núi đè lên khiến trẻ khó thở, thậm chí có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm.

Khoe khoang về những nỗ lực của bản thân khiến trẻ cảm thấy một tội lỗi

Một số phụ huynh, vì muốn con nghe lời thường hay khoe khoang với con rằng họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức, chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ khiến con biết ơn và nỗ lực học tập cũng như sống tốt hơn. Nhưng trên thực tế, cách làm này thường phản tác dụng.

Khi trẻ nghe cha mẹ liên tục nhấn mạnh những hy sinh của họ, trẻ sẽ cảm thấy tội lỗi sâu sắc, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Cảm giác tội lỗi này sẽ khiến trẻ cảm thấy áp lực và nặng nề, thậm chí có thể gây ra tâm lý phản kháng.

Khoe mạng lưới quan hệ và tài nguyên của bản thân, khiến trẻ hình thành tâm lý phụ thuộc

Đừng để việc khoe khoang trở thành vướng mắc trên con đường trưởng thành của con, mà hãy tạo cho trẻ một môi trường đầy yêu thương và khích lệ. (Ảnh: ITN)

Có những bậc cha mẹ thích khoe với con rằng họ quen biết bao nhiêu người, có bao nhiêu nguồn lực và có thể giúp con bao nhiêu. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ làm trẻ cảm thấy yên tâm, có tự tin. Nhưng thực tế, cách làm này sẽ khiến trẻ hình thành tâm lý phụ thuộc, mất khả năng suy nghĩ độc lập và giải quyết vấn đề.

Cha mẹ của Đạt có một số mối quan hệ ở địa phương. Từ nhỏ, Đạt đã biết về “khả năng” của cha mẹ, gặp việc gì cũng không muốn tự mình nỗ lực, luôn nghĩ đến việc nhờ cha mẹ giúp đỡ. Khi lên đại học, Đạt tìm nơi thực tập cũng nhờ cha mẹ dùng mối quan hệ để sắp xếp. Sau khi ra trường, anh tìm việc vẫn dựa vào mối quan hệ của cha mẹ, vào được một công ty khá tốt.

Tuy nhiên, trong công việc, anh gặp nhiều khó khăn vì thiếu khả năng tự giải quyết vấn đề, luôn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Cuối cùng, anh bị công ty sa thải, cha mẹ anh cũng bắt đầu hối hận vì trước đây đã bao bọc quá mức và khoe khoang về con.

Khoe khoang sự giàu có của gia đình khiến trẻ sinh lòng tự phụ và tâm lý ganh đua

Cùng với mức sống ngày càng cao, nhiều gia đình trở nên giàu có hơn. Một số phụ huynh để thỏa mãn lòng tự phụ của mình, thích khoe khoang sự giàu có của gia đình trước mặt con cái, chẳng hạn như mua xe sang trọng, sống trong căn nhà lớn thế nào, có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, v.v.

Cách làm này sẽ khiến trẻ sinh lòng tự phụ và tâm lý ganh đua, khiến chúng quá chú trọng đến hưởng thụ vật chất, mà bỏ qua việc theo đuổi giá trị tinh thần.

Trước mặt con cái, từng lời nói và từng hành động của cha mẹ đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ. Việc khoe khoang có vẻ là một cách thể hiện tình yêu, nhưng nếu không đúng cách, nó có thể trở thành "vũ khí" làm tổn thương trẻ.

Là cha mẹ, chúng ta nên tôn trọng cảm nhận của con, quan tâm đến thế giới nội tâm của con, dùng cách đúng đắn để thể hiện tình yêu và kỳ vọng với con. Đừng để việc khoe khoang trở thành vướng mắc trên con đường trưởng thành của con, mà hãy tạo cho trẻ một môi trường đầy yêu thương và khích lệ để trẻ có thể phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc.