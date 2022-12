Khóc cạn nước mắt với Hoàn Hồn 2 tập 6: Chưa kịp hé lộ thân phận Naksu, nam phụ cực phẩm đã chết thảm

Hoàn Hồn 2 tập 6 mở đầu khi So Yi bị viện trưởng Jin hành hạ vô cùng dã man, thậm chí là ép uống thuốc độc. May mắn lúc này, Jang Uk (Lee Jae Wook) đã gặp được Yul (Hwang Min Hyun) và biết tình hình, vì vậy Jang Uk đã đánh lạc hướng để Yul đi cứu So Yi. Tính mạng nguy kịch nhưng So Yi vô cùng vui mừng vì theo lời viện trưởng Jin thì hoàn toàn có cách cứu mạng Yul. Hơn thế, cô cũng tiết lộ cho Yul biết Jin Bu Yeon chính là Naksu (Go Yoon Jung). Ngay sau khi biết tin này, Yul đã ôm lấy Naksu, hạnh phúc vỡ òa nhưng cũng không thể nói gì.



Jang Uk chưa biết thân phận của Naksu nhưng vẫn ghen tuông ra mặt khi thấy Naksu nói rằng mình là bạn thân với Yul. Lúc này, Yul cũng quyết định giữ bí mật thân phận của Naksu vì sự an toàn của cô. Anh cũng quyết định không đến Jinyowon tìm cách chữa trị vì muốn trả giá cho những gì đã trải qua trong quá khứ, bất chấp việc huyết trùng có thể khiến mình đau đến phát điên rồi chết.

Park Jin cho Jang Uk biết chuyện anh là con trai của Tiên vương, đứa trẻ ra đời bằng thuật hoàn hồn, lẽ ra không nên tồn tại trên đời. Ngày Jang Uk ra đời, Đế Vượng Tinh đã sáng, để che giấu điều này, cha Naksu và Cho Chung, Jang Gang đã chết. Vì thân phận này, dù có oán hận vì mất đi người mình yêu thì Jang Uk cũng không được phép đẩy thế giới vào đại loạn. Park Jin còn tuyên số sẵn sàng chết dưới tay Jang Uk.

Ở một diễn biến khác, thần lực của Naksu ngày càng mạnh lên, cô cũng giúp Park Jin làm một số chuyện đại sự thế nhưng Naksu vẫn chưa thể nhớ được thân phận của mình. Trong lúc Naksu miệt mài đi tìm lại ký ức thì tính mạng của Yul đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi biết Naksu muốn tới Danhyanggok, Yul đã ngỏ lời đưa cô đi dù nơi đó rất hiểm trở, mục đích là để nói ra sự thật về thân phận của người thương. Nghe tin này, Jang Uk lại nổi máu ghen làm Naksu vô cùng bối rối nhưng cũng hạnh phúc.

Ngay lúc Yul chuẩn bị lên đường tới Danhyanggok, anh lại hay tin So Yi bị người của Cheonbugwan bắt giữ, mục đích là tìm huyết trùng. Yul lập tức một mình tới gặp đám người Cheonbugwan và dùng đến thủy khí để chiến đấu, điều này khiến tính mạng của Yul rơi vào nguy kịch. Kết thúc tập 6, Jang Uk đến ứng cứu nhưng cả So Yi lẫn Yul đều mất mạng.

Nguồn ảnh: tvN