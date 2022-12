Hoàn Hồn 2 được khen ngợi ngoài mong đợi: Nữ chính đẹp xuất sắc, tỷ suất người xem quá ổn

Hoàn Hồn 2 (Alchemy Of Souls 2) mới lên sóng 4 tập nhưng đã tạo được những hiệu ứng vô cùng tích cực, trái ngược hẳn với lo ngại ban đầu. Sở dĩ nói trái ngược là bởi ngay từ khi khởi động dự án, Hoàn Hồn 2 đã gây ra vô số tranh cãi khi nữ chính được thay từ Jung So Min sang Go Yoon Jung. Nhiều bình luận tiêu cực cho rằng Jung So Min bị "lợi dụng" để làm bước đệm giúp tân binh Go Yoon Jung có được vai chính đầu sự nghiệp. Thêm vào đó, nhiều người cũng hoài nghi về cách biên kịch "bẻ lái" cho sự xuất hiện trở lại của mỹ nhân họ Go. Bởi ở phần 1, Go Yoon Jung vào vai Naksu - người đã bị thiêu chết, sau đó linh hồn nhập vào cơ thể của Mu Deok và sống với thân phận mới. Người đảm nhận vai Mu Deok mang linh hồn Naksu chính là Jung So Min.

Jung So Min hết vai...

Go Yoon Jung lộ diện

Từng gây tranh cãi là vậy nhưng Hoàn Hồn 2 lại có khởi đầu khá thuận lợi. Dù bị một bộ phận khán giả than phiền rằng đây câu chuyện hoàn toàn khác, chỉ "dựa hơi" phần 1 nhưng khách quan mà nói, Hoàn Hồn 2 đang làm tốt vai trò kể tiếp câu chuyện còn dang dở. Sau 4 tập đầu tiên, phản ứng của khán giả đã phần nào nhẹ lại, những lời chỉ trích đã được thay bằng lời khen dành cho nội dung phim và chemistry giữa dàn diễn viên chính. Nhờ vậy, tỷ suất người xem cũng vô cùng khả quan, ghi nhận con số 8,5% cho tập 4.



Khán giả dành vô số lời khen cho nhan sắc xuất chúng của Go Yoon Jung - mỹ nhân dao kéo thế hệ mới, được cho là có gương mặt "tỷ lệ kim cương". Ở phần 1, cô chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi với tạo hình sát thủ, sang tới phần 2, cô lộ diện với dáng vẻ của một tiểu thư yêu kiều, xinh đẹp tới mức khiến người xem nao lòng. Thêm vào đó, dù từng bị cho là diễn xuất khá đơ cứng nhưng với bộ phim lần này, Go Yoon Jung tiến bộ đáng kể. Những phân cảnh lầy lội của Naksu ở phần 1 cũng được mỹ nhân họ Go tái hiện rất tự nhiên, phần nào khiến khán giả có thể hình dung ra Jung So Min.

Nhan sắc đạt đến mức độ hoàn hảo của nữ chính Hoàn Hồn

Nét đáng yêu, lém lỉnh của nhân vật được Go Yoon Jung thể hiện khá tốt, gợi nhớ tới Jung So Min

Đặc biệt, dù hai nhân vật chính chưa nhận ra nhau do Naksu sau khi về lại với thân xác cũ thì đã bị mất trí nhưng cặp đôi chính đã có khá nhiều khoảnh khắc thân mật. Khán giả nhìn chung đều tương đối hài lòng với phản ứng hóa học của Go Yoon Jung và Lee Jae Wook, cũng mong hai nhân vật chính sớm nhận ra nhau để có thêm nhiều phân cảnh ngọt ngào hơn.

Cặp đôi chính có cảnh hôn trong những diễn biến gấn nhất

Nguồn ảnh: tvN