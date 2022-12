Mỹ nam đời đầu tái xuất đầy phong độ ở tuổi U50: Lột xác với tóc dài lãng tử, diễn vẫn đỉnh như xưa

Missing: The Other Side 2 là bộ phim vừa ra mắt trên kênh tvN, nối tiếp phần 1 phát hành cách đây 2 năm. Phim cũng là màn tái xuất của mỹ nam cực phẩm Go Soo sau 2 năm không nhận thêm dự án mới nào. Lần này, Go Soo vẫn đảm nhận vai nam chính Kim Wook nhưng mang tới cho khán giả một hình ảnh hoàn toàn khác.



Ở phần 1, Kim Wook xuất hiện với diện mạo điển trai, là một tên lừa đảo chuyên dùng vẻ bề ngoài và mồm mép để kiếm sống. Cuộc sống của anh thay đổi khi anh tình cờ lạc đến làng Duon, nơi anh phải đối mặt với vô số bí ẩn không thể giải thích. Tại đây, anh tận mắt nhìn thấy các linh hồn đang tồn tại và "sống" như những người bình thường. Anh phát hiện ra, những linh hồn này đều là của những người chết mất thi thể, nhiệm vụ của anh là giúp người thân tìm được thi thể của họ, để họ có thể thật sự yên nghỉ.

Tạo hình của Go Soo ở phần 1

Sang đến phần 2, tạo hình của Go Soo thay đổi 180 độ. Mái tóc dài đậm chất lãng tử, cơ bắp săn chắc, làn da ngăm đen khiến khán giả không còn nhận ra Kim Wook ngày nào. Tuy nhiên, vai trò của anh không thay đổi, vẫn là người giúp tìm kiếm thi thể của những người mất tích và tìm hiểu bí ẩn đằng sau cái chết của họ.

Khán giả bất ngờ với hình ảnh mới của Go Soo

Xem màn tái xuất này khán giả mới vỡ lẽ hiểu ra lý do vì sao thời gian gần đây, Go Soo thường xuyên xuất hiện với mái tóc dài đầy lãng tử. Ở tuổi 44, nhan sắc của anh không hề bị làm khó bởi kiểu tóc khó nhằn này.

Go Soo là nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1978. Anh vào nghề năm 20 tuổi và trở thành "tình đầu trong mộng" một thời bởi vẻ ngoài điển trai như tạc tượng, gương mặt cân đối hài hòa, sống mũi thẳng cùng đôi mắt đầy cảm xúc. Những năm 90, tên tuổi Go Soo nổi tới độ kiểu tóc phủ trán của anh trở thành trào lưu thịnh hành một thời trong giới trẻ. Trong quá khứ, anh cũng từng được "vinh danh" là người hiếm hoi có thể át vía "thánh sống" Kang Dong Won về mặt nhan sắc khi hai người đứng chung trong một khung hình.

Go Soo thời trẻ

Mấy năm nay, khán giả rất ít được gặp gỡ Go Soo trên màn ảnh nhưng trong quá khứ anh từng phủ sóng dày đặc, là cái tên đắt giá mà nhiều đạo diễn muốn có được. Diễn xuất tài tình giúp anh trở thành cái tên bảo chứng rating ngay những năm đầu sự nghiệp. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của Go Soo phải kể đến như: Jump, Phím Dương Cầm, Lấy Chồng Triệu Phú, Tuyết Có Rơi Vào Đêm Giáng Sinh, White Night, Love 911,...

Nguồn ảnh: Hancinema