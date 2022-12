Loạt chi tiết ẩn của bom tấn Avatar 2: Học hỏi từ Titanic, Disney đến tận Ghibli!

Sau tuần đầu công chiếu toàn cầu, Avatar: The Way of Water đã thật sự trở thành "bom tấn" đúng như trông đợi với doanh thu khủng, bỏ xa các dự án đang chiếu cùng thời điểm. Dự án mới nhất của James Cameron đưa khán giả trở lại với Pandora, song còn có nhiều chi tiết thú vị khác. Nhiều phân đoạn trong Avatar 2 gợi nhớ cho khán giả nhiều tác phẩm xưa cũ, trải dài khắp các thương hiệu đình đám khác nhau.

Cảm hứng cho thị tộc biển Metkayina

Theo chia sẻ từ chính ekip, hình tượng thị tộc Metkayina được lấy cảm hứng sâu sắc từ Maori - một bộ tộc thiểu số sống ở New Zealand. Thực chất, một số diễn viên Maori đã hỗ trợ nhóm thiết kế để tạo nên phần bối cảnh, trang phục sao cho phù hợp, đúng đắn dành cho dàn nhân vật Metkayina trong Avatar 2.

Học cách trở thành người Na'vi

Đó là chiến lược của tướng Quaritch sau khi một lần nữa trở lại với Pandora. Ông khuyên các đồng đội của mình nên học cách đi đứng, nói chuyện như một người Na'vi thứ thiệt để trà trộn vào, giống những gì Jake Sully đã làm khi xưa. Chi tiết này gợi nhớ đến một số dự án phim đình đám năm xưa, khi mà nhân vật chính cũng phải "hòa nhập" vào chốn núi rừng để sinh tồn, như Dutch trong Predator hay Walter trong Apocalypse Now.

Cơn co giật của Kiri

Kiri là con gái của tiến sĩ Augustine Grace năm xưa, với danh tính người cha vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, Kiri lại có thân phận vô cùng đặc biệt, liên kết với Eywa - Đức Mẹ và là vị thần được Pandora tôn sùng. Bản thân Kiri bộc lộ nhiều dấu hiệu cho thấy cô chính là "vật chứa" mới của Eywa, như năng lực điều khiển thiên nhiên, có thể thở lâu dưới nước... Ở phân đoạn khi liên kết với Cây linh hồn của Metkayina, Kiri đã bị co giật và bất tỉnh. Đây đều là những chi tiết rất quen thuộc ở hàng loạt phim kinh dị về trừ tà, khi nhân vật trải qua nhiều biến cố và cuối cùng có liên kết với thực thể phi khoa học.

Tarzan của vùng đất Pandora

Dễ thấy nhân vật cậu bé Spider được xây dựng với nhiều điểm tương đồng với chàng Tarzan nổi tiếng qua hoạt hình Disney. Giống với Tarzan, Spider cũng có tuổi thơ bất hạnh, không gia đình và được bảo bọc, nuôi nấng bởi chủng loại khác con người (ở đây là người Na'vi). Từ đó, Spider có cách hành xử, sinh hoạt giống người Na'vi hơn con người. Ngay cả tóc tai, ngoại hình của anh chàng cũng gợi nhớ ít nhiều đến chàng Tarzan.

"Bước vào bụng mãnh thú"

Lo'ak là con trai thứ của Jake Sully và Neytiri, luôn cảm thấy bản thân lạc lõng như kẻ ngoài cuộc. Đó là lý do cậu kết thân với chú cá Tulkun tên Payakan, vốn cũng bị xa lánh và bỏ rơi. Để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Payakan, Lo'ak đã thực hiện nghi thức bước vào miệng của chú cá, nối tóc của mình vào tế bào của Payakan để xem lại quá khứ. Đây là cách thể hiện của một thuật ngữ thường được dùng trong điện ảnh là "bước vào bụng mãnh thú" (into the belly of the beast), để chỉ cột mốc tăm tối nhất mà nhân vật vượt qua để có thể phát triển. Ngoài ra, cảnh phim này còn gợi nhớ đến phân đoạn chiếc thuyền của ông cháu Pinocchio lạc vào bụng của cá voi kinh điển.

Đánh bắt cá

Gần cuối phim, khán giả đã có dịp phẫn nộ, đau lòng khi nhìn con người săn bắt, giết chết nhiều cá Tulkun chỉ để lấy một phần dịch ít ỏi từ não của chúng. Loạt hợp chất này có thể giúp con người trẻ mãi không già, được xem là chất quý giá nhất mà con người trong Avatar 2 từng tìm thấy. Chi tiết này có sự liên hệ mật thiết đến một sự việc ngoài đời, khi từng có hoạt động đánh bắt cá nhà táng để khai thác Long diên hương - một chất tiết ra từ hệ tiêu hóa của chúng và được sử dụng để sản xuất nước hoa.

Tri ân Titanic

Avatar: The Way of Water như một cách mà James Cameron tri ân đến "thiên tình sử" của ông năm xưa - Titanic. Ngoài việc mời "nàng Rose" Kate Winslet trở lại với miền biển, James Cameron còn mang đến cả một trường đoạn đắm tàu ở cuối phim, khiến người xem hồi hộp không thua gì thước phim năm 1997. Cả chiếc tàu của loài người đắm xuống biển sâu, trong đó nhiều nhân vật gặp nguy hiểm như Jake Sully, Neytiri, bé Tuk và tên tướng Quaritch. Đặc biệt, cảnh mẹ con Neytiri mắc kẹt trong khoan chứa đầy nước và hoảng loạn thật sự "sặc mùi" Titanic.

Học hỏi phim nhà Ghibli

Sau tất cả, Jake Sully đã đánh mất người con cả Neteyam trong trận chiến với con người. Cả gia đình đã làm lễ tang cho Neteyam theo nghi thức của thị tộc Metkayina, đưa thi thể cậu ra biển rồi cho chìm xuống, thả cậu vào lòng của Cây linh hồn của Metkayina. Chi tiết này được lấy cảm hứng từ chi tiết trong phim hoạt hình Nàng Công Chúa Ở Thung Lũng Gió, khi nhân vật nữ chính Nausicaa cũng từng nằm ở một nơi có hiệu ứng hình ảnh tương tự.

Bên cạnh đó, Avatar 2 cũng có nhiều chi tiết quen thuộc, gợi nhớ đến phần 1. Việc tướng Quaritch trở lại trong hình hài người Na'vi giống với Jake Sully năm xưa, hay cách mà các nhân vật phải tôn trọng sự khác biệt, nhìn cuộc sống xung quanh với lăng kính khác cũng được thể hiện rõ. Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nguồn ảnh: 20th Century Fox