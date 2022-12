Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 14: Hai Song Joong Ki cùng lúc xuất hiện, tỷ suất người xem tăng ngỡ ngàng

Với sức hút cường tráng, Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 14 tiếp tục đột phá, ghi nhận kỷ lục mới về Tỉ lệ người xem. Lần này, rating tăng lên con số 24,9%, giúp phim giành được top 2 trong danh sách phim đài cáp có rating cao nhất Hàn Quốc. Liệu chỉ còn 2 tập nữa, cậu út có chớp lửa trên 28,4% để giành top 1 từ tay Thế Giới Hồn Nhân ?

Mở đầu tập 14, sau khi nhận được 17% cổ phần Bảo hiểm Soonyang từ tay bà nội, Do Joon ( Song Joong Ki ) đã âm thầm giúp bà sang nước ngoài để tránh sự điều tra của cảnh sát. Vì điều này, Min Young (Shin Hyun Bin) vô cùng thất vọng về người yêu, mối quan hệ giữa cô và Do Joon trên bờ vực đổ vỡ.

Sau khi đưa bà đi nước ngoài, Do Joon tiếp tục tham gia vào cuộc họp cổ đông nhằm giành lấy vị trí giám đốc của Tài chính Soonyang. Ngay trước lúc bỏ phiếu, Do Joon đã bị thư ký Lee đâm sau lưng. Cụ thể Sung Joon đã cho người gửi đoạn tin nhắn về việc Do Joon làm loạn ở phòng bệnh của ông nội. Ngay lập tức Do Joon bác bỏ nhưng anh không thể minh oan cho bản thân khi thư ký Lee công khai việc chính Do Joon trước đó đã yêu cầu xoá toàn bộ CCTV ở bệnh viện. Kết quả, trưởng phòng Lee được giữ chức giám đốc công ty Tài chính. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng Sung Joon sau đó đã đâm sau lưng ông ta để chiếm lại Tài chính Soonyang.

Mất Tài chính Soonyang chẳng phải vấn đề quá to tát với Do Joon bởi ngay sau đó anh đã lợi dụng bác rể, khiến tập đoàn Soonyang điêu đứng. Cụ thể thị trưởng Choi đã tổ chức họp báo để phản đối luật phân tách doanh nghiệp và nhắm thẳng đến Soonyang, cho rằng tập đoàn này đã thành lập Tài chính Soonyang để hỗ trợ quá trình thừa kế phi pháp. Ngay lập tức, Tài chính Soonyang bị huỷ bỏ, anh em nhà họ Jin đứng trước việc mất 1000 tỷ để nộp thuế thừa kế.

Cùng lúc này, Do Joon nhận được một chiếc USB và chìa khoá từ ông nội. Đây chính là khoản thừa kế của anh: công ty ma Micro Project - nơi chứa quỹ đen của Soonyang cũng là thứ đã giết chết Do Joon khi anh là Hyun Woo.

Để tiếp tục tóm gọn quyền điều hành Soonyang, Do Joon bất ngờ giao bán Thẻ Soonyang. Ngay lập tức, hai anh em nhà Soonyang đã lao vào đấu đá nhau để giành lấy Thẻ Soonyang và số tiền mà bác hai Dong Ki phải bỏ ra là 1,6 tỷ won, trả trước 800 tỷ đính kèm cổ phần của C&T Sooyang. Sau đó, Do Joon còn ngỏ ý nhận một phần tiền từ quỹ đen và lập tức Dong Ki đã mắc bẫy, giao cho cháu út thông tin liên lạc của một người đã từng làm việc cho cố chủ tịch. Và chẳng lâu sau đó, cuộc khủng hoảng thẻ nổ ra, thẻ Soonyang rơi vào cảnh phá sản, điều này Do Joon đã biết trước đó.

Thẻ Soonyang phá sản đồng nghĩa với việc Do Joon không nhận được 800 tỷ còn lại từ cuộc giao dịch thế nhưng đó chẳng phải vấn đề lớn vì anh đã nhắm trong tay cổ phần C&T. Vì đều này, bác cả Young Ki đã tới tìm Do Joon để giả vờ làm người lương thiện, nói rằng mình sẽ mua lại cổ phần C&T để giúp cháu trai có thêm một nguồn tiền. Và chẳng ngờ Do Joon lại hét giá là 1,6 tỷ thay vì 800 tỷ như ban đầu.

Tập 14 kết thúc với sự xuất hiện trở lại của Hyun Woo trong bộ dạng thảm hại khi anh phải vất vả làm nhiều công việc vì mưu sinh và em trai. Trong cùng một dòng thời gian, Do Joon bất ngờ gặp Hyun Woo, hai người giống nhau đã đụng mặt nhau. Liệu đây là tưởng tượng của Do Joon hay ở dòng thời gian này, Hyun Woo vẫn tồn tại trong cùng thân xác đó?

Cậu Út Nhà Tài Phiệt lên sóng thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh JTBC.

Nguồn ảnh: JTBC