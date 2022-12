Cậu Út Nhà Tài Phiệt TẬP CUỐI gây sốc: Do Joon bỏ mạng, Song Joong Ki trở lại kiếp nghèo vẫn dư sức đạp đổ Soonyang

Vậy là Cậu Út Nhà Tài Phiệt đã chính thức khép lại sau một thời gian gây bão. Tập cuối mở ra với cái chết đau đớn của Do Joon (Song Joong Ki). Câu chuyện trở lại với khoảng thời gian 1 tuần sau khi Hyun Woo (Song Joong Ki) bị hãm hại. Hoá ra, Min Young (Shin Hyun Bin) đã lường trước điều này nên cho người theo và may mắn cứu mạng Hyun Woo. Tỉnh lại đã không còn là cậu út tài phiệt, Hyun Woo nhanh chóng thích nghi và đối diện với người yêu với tư cách mới. Cùng lúc này Soonyang đã vu khống cho Hyun Woo tội biển thu công quỹ với quỹ đen lên tới 700 tỷ. Ngay khi về nước, anh đứng trước lệnh truy nã toàn quốc, Min Young cũng không hề biết điều này.



Để tự cứu bản thân, Hyun Woo tạm thời chạy trốn cảnh sát. Sau đó anh tìm tới Min Young để khai báo một số vấn đề liên quan tới quỹ đen và giao nộp hình ảnh sổ sách đã bị Soonyang huỷ trước đó. Với những bằng chứng này, Min Young bước đầu giúp Hyun Woo thoát khỏi lệnh truy nã và trở lại với tư cách nạn nhân trong vụ giết người của phó chủ tịch Soonyang - Jin Sung Joon. Tiếp theo đó, Hyun Woo chuẩn bị cho phiên điều trần để vạch mặt kẻ giết hại mình ở cả quá khứ lẫn hiện tại.

Vẫn còn nguyên vẹn ký ức của Do Joon nên Hyun Woo quyết định tìm gặp giám đốc Oh Se Hyun để khôi phục lại công ty của mình. Vốn đã "về vườn" gần 20 năm sau cái chết của đồng minh, khi gặp Hyun Woo, Oh Se Hyun đã bị thuyết phục. Ông quyết định cùng Hyun Woo thực hiện kế hoạch chiếm quyền kinh doanh của Soonyang và bước đầu tiên là đại hội cổ đông thiểu số.

Với sức ép từ dư luận và công tố viên, gia đình họ Jin tiếp tục lục đục. Lần này, mọi người tiếp tục hướng sự nghi ngờ về phía Sung Joon - người mà gần 20 năm nay vẫn bị cả gia đình cho là kẻ giết hại Do Joon. Và sự nghi ngờ đó là sự thật, quay ngược dòng thời gian, Sung Joon đã cho người giết Do Joon và bị bố mình phát hiện, giúp che giấu.

Ngày mở phiên toà đã tới, tại đây, Sung Joon đã thao túng thành công nhân chứng nên Hyun Woo không thể chứng minh chính phó chủ tịch Soonyang đã sai người giết mình. Tình thế cuối cùng lật ngược khi Hyun Woo công bố đoạn ghi âm ở hiện trường năm xưa. Quả nhiên Hyun Woo chính là người đã nhìn thấy Do Joon trước khi chết. Thế nhưng Hyun Woo không biết mình bị sai tới để gián tiếp hại chết Do Joon. Trước sự thật này, năm đó Hyun Woo đã định tố cáo nhưng kết quả, anh đã chấp nhận trở thành đồng phạm với bố con Sung Joon để có thể chính thức trở thành nhân viên Soonyang. Đối diện với lời tố tội và bằng chứng này, Sung Joon nổi cơn thịnh nộ, định đánh Hyun Woo giữa toà.

Tập phim kết thúc khi gia đình nhà họ Jin tuyên bố từ bỏ quyền kinh doanh, tài phiệt đời thứ tư cũng không giữ quyền thừa kế khi Mo Hyun Min quyết định ly hôn với Sung Joon. Từ kẻ không có trong tay cổ phần, Hyun Woo đã thành công thay đổi cục diện Soonyang và chính thức hợp tác với Oh Se Hyun để thực hiện những kế hoạch tiếp theo. Tập phim kết thúc khi anh vô tình gặp lại Min Young - người lúc này đã rũ bỏ được quá khứ đau thương từ cái chết của Do Joon. Dù không thể thừa nhận thân phận nhưng cách nói chuyện của Hyun Woo cũng khiến Min Young phần nào hình dung ra người mình từng yêu sâu đậm.

