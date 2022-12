Cậu Út Nhà Tài Phiệt hết tới nơi vẫn gây tranh cãi: Song Joong Ki yêu đương nhạt nhẽo còn đem "niềm tự hào Hàn Quốc" ra làm trò cá cược?

Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 15 lên sóng tối 24/12 khiến khán giả "sốc óc" với màn bẻ lái, hé lộ thân phận người giết hại Do Joon (Song Joong Ki). Hiện tại tính mạng của cậu út đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc và người xem thì vô cùng lo sợ phim sẽ kết thúc trong bi kịch.



Ngoài màn "bẻ lái" này, tập 15 còn trở thành chủ đề trang cãi trên mạng xã hội Hàn bởi phân cảnh được cho là ngọt ngào nhất phim của cặp đôi chính Song Joong Ki - Shin Hyun Bin. Cụ thể ngay tại phòng thẩm vấn, khi vừa mới chỉ được minh oan không lâu, Do Joon đã bất ngờ ngỏ lời quay lại với Min Young. Khi người thương không đồng ý, Do Joon đã chỉ vào bản tin trên tờ báo và cá cược, rằng nếu vận động viên Jang Mi Ran mà dành được huy chương bạc thì hai người sẽ tái hợp. Sau đó, Do Joon còn vẽ ra viễn cảnh về việc hai người kết hôn và sinh con.

Phân cảnh hứa hẹn tương lai của cặp chính (Nguồn ảnh: JTBC)

Đây được cho là phân cảnh lãng mạn và ngọt ngào nhất trong phim của cặp đôi Do Joon - Min Young thế nhưng cũng là phân cảnh gây tranh cãi duy nhất trong tập 15. Lời thoại bị cho là sáo rỗng chứ chẳng hề lãng mạn, phản ứng hóa học giữa hai người gần như không có, biểu cảm khó hiểu của Shin Hyun Bin khiến phân cảnh này mất điểm nghiêm trọng.

Thứ khiến khán giả khó chịu hơn cả là việc Do Joon nhắc tới vận động viên Jang Mi Ran. Đây là một nhân vật có thật, là một vận động viên cử tạ vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô đã từng giành được huy chương bạc ở Thế vận hội Mùa hè 2004 (điều mà Do Joon nhắc tới), những năm sau đó thì tiếp tục mang vinh quang về cho Hàn Quốc với huy chương vàng ở Thế vận hội Mùa hè 2008 và phá kỷ lục thế giới ở nội dung cử giật 140 kg, cử giật 186 kg và cử giật tổng hợp 326 kg. Với những thành tích của mình, Jang Mi Ran được coi là "quốc bảo", niềm tự hào của Hàn Quốc.

Vận động viên Jang Mi Ran (Nguồn ảnh: Naver)

Chính bởi điều này, khi Do Joon nhắc Jang Mi Ran để làm dấu mốc cho chuyện yêu đương của mình, khán giả cảm thấy khá khó chịu. Đây cũng không phải lần đầu tiên "người thật việc thật" hiện hữu trong phim, trước đó một nhóm nhạc cũng từng được Do Joon mang ra làm thứ "cá cược" với Min Young.

Bình luận của khán giả: - Quá trẻ con và không thú vị khi Do Joon cứ sử dụng những thứ đã biết trước để cá cược chuyện tình yêu. - Ngưng sử dụng các dữ kiện lịch sử - Đôi này yêu nhau nó có liên quan gì đến việc Jang Mi Ran giành được huy chương và những cộng sự của cô ấy không? - Chemistry tệ đến mức không xứng để liên hệ với chuyện thi đấu của Jang Mi Ran Nguồn: Thequoo

Tổng hợp