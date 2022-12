Song Joong Ki được tung hô quá đà ở Cậu Út Nhà Tài Phiệt: Diễn xuất sượng trân, ông nội mới là người "gánh còng lưng"

Cậu Út Nhà Tài Phiệt đang dần đi đến giai đoạn kết, khi chỉ còn vài chưa đầy 2 tuần phát sóng là sẽ chính thức khép lại. Phim được đánh giá cao về kịch bản, được xếp vào phim báo thù, viễn tưởng xuất sắc nhất 2022, cũng là bộ phim đài cáp có tỷ suất người xem cao nhất năm nay. Dù vậy, để trả lời cho câu hỏi "Cậu Út Nhà Tài Phiệt có thực sự hoàn hảo?" thì câu trả lời chắc chắn là không!

Cậu Út Nhà Tài Phiệt có thực sự hoàn hảo? (Nguồn ảnh: JTBC)

Lướt mạng xã hội, khán giả có thể dễ dàng bắt gặp những topic chê bai diễn xuất của nữ chính Shin Hyun Bin, kéo theo đó là "loveline" giữa cô và Song Joong Ki. Không ngoa khi nói, Shin Hyun Bin chính là "lỗ hổng" lớn nhất trong tổng thể tương đối hoàn hảo của Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Thế nhưng khách quan mà nói, Song Joong Ki cũng không thực sự xuất sắc, thậm chí còn thể hiện chưa tới vai diễn của mình, chẳng hề đủ sức để được gọi là "người gánh team" như nhiều người vẫn tung hô.

Song Joong Ki không thực sự xuất sắc (Nguồn ảnh: JTBC)

Sau 11 tập phim, Song Joong Ki không cho khán giả thấy được sự bứt phá về mặt diễn xuất. Anh dường như lặp lại chính mình ở những vai diễn trước đây, Hyun Woo phảng phất nét Vincenzo còn Do Joon lại tựa nam chính Hậu duệ mặt trời. Thậm chí nếu so với dàn diễn viên phụ trong phim, chưa tính tới nam chính còn lại - "ông nội" Lee Sung Min, thì Song Joong Ki có phần đuối sức hẳn trong những cảnh đối diễn. Và đương nhiên, “linh hồn” của bộ phim này là nam diễn viên gạo cội Lee Sung Min, còn Song Joong Ki, điều anh “cân” không phải diễn xuất mà là danh tiếng.

Song Joong Ki đuối sức so với Lee Sung Min (Nguồn ảnh: JTBC)

So với Shin Hyun Bin, dĩ nhiên là Song Joong Ki ấn tượng hơn, không gây ức chế lớn cho người xem. Thế nhưng so với chính đòi hỏi từ nhân vật Do Joon mang linh hồn Hyun Woo thì Song Joong Ki chưa hề làm tốt trách nhiệm của mình. Giữa một mạch phim gay cấn, giữa câu chuyện căng não, thứ mà khán giả thấy Do Joon làm nhiều nhất là những toan tính âm thầm qua loạt lời thoại nội tâm. Những màn độc thoại đó được thể hiện qua biểu cảm không mấy đặc sắc Song Joong Ki, thậm chí còn có thể nói là khá đơ cứng và nhạt nhoà. Nếu không có màn trình diễn tuyệt vời của Lee Sung Min và nhóm diễn viên phụ, không biết câu chuyện của cậu út rồi sẽ đi về đâu?!

