Mỹ nhân Hàn không ngại làm xấu trên phim: Son Ye Jin luộm thuộm vẫn ghi điểm vì chân thật

Để có được thành công trên màn ảnh, không ít diễn viên nữ xứ Hàn đã chấp nhận thử thách "làm xấu", thay đổi diện mạo xinh đẹp thường thấy của mình. Có người nguyện tăng cân, có cô thì đắp nhiều lớp phục trang lên người hay thậm chí để mặt mộc, tất cả đều chỉ vì sự chân thật trong vai diễn của mình.

IU

Bộ phim âm nhạc Dream High 2 đã "chắp cánh" cho nhiều diễn viên trở thành ngôi sao hàng đầu như hiện tại. Một trong số đó chính là "em gái quốc dân" IU, khi cô đã có màn "vịt hoá thiên nga" nổi tiếng trong vai nữ sinh Pil Sook. Pil Sook là một cô nàng mũm mĩm, thường xuyên bị bắt nạt vì ngoại hình. Cô để tóc rối, đeo kính đen nhưng đằng sau đó là giọng hát tuyệt đẹp. Để phục vụ cho vai diễn, IU đã mặc loại trang phục đặc thù cực dày suốt thời gian dài, đội tóc giả cho đến khi nhân vật "lột xác".

Go Ara

Mỹ nhân của nhà SM từng có vai diễn khác lạ trong phim Reply 1994. Nữ diễn viên từng một thời gây ấn tượng với hình ảnh đời thường, thậm chí có phần lôi thôi. Nhân vật của cô trong Reply 1994 có kiểu tóc ngắn xơ rối, nước da đen nhẻm và cách đi đứng, nói chuyện không mấy đứng đắn. Go Ara thậm chí đã tăng thêm 10 kg theo yêu cầu đạo diễn để nhân vật thuyết phục nhất có thể. Thành công của Go Ara thể hiện ở việc nhân vật này đã đóng vai khách mời về sau trong Reply 1988 do quá được yêu thích.

Hwang Jung Eum

"Nữ hoàng phim hài lãng mạn" Hwang Jung Eum từng gây sốt khi tự làm xấu mình trong She Was Pretty, thế nhưng vẫn còn một tạo hình khác lạ nữa của cô nàng. Đóng phiên bản đặc biệt của Ngôi Nhà Hạnh Phúc vào năm 2012, Hwang Jung Eum vào vai cô nàng nhà tạo mẫu Man Ok, gây chú ý bởi mái tóc rối như mì gói. Nhân vật Man Ok trong phim cũng có nhiều khoảnh khắc "hi sinh" nhan sắc hài hước, là trải nghiệm hiếm có của mỹ nhân họ Hwang trên màn ảnh.

Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin từng có cơ hội thể hiện một hình tượng nữ sinh vô cùng độc lạ trong Crush and Blush. Trong phim, cô vào vai Mi Sok mắc chứng đỏ mặt khi trải qua cảm xúc mạnh. Vào phim, Gong Hyo Jin luôn mặt trang phục dày tối màu, mặt thường xuyên ũ rủ hay đỏ như gấc. Dù không có vẻ ngoài mỹ miều nhưng vai Mi Sok này đã giúp Gong Hyo Jin đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Korean Drama Awards năm 2008.

Son Ye Jin

Ngay cả mỹ nhân "tình đầu" của màn ảnh Hàn như Son Ye Jin cũng không hề ngần ngại thay đổi diện mạo vì vai diễn. Trong dự án Personal Taste đóng cùng Lee Min Ho, Son Ye Jin đã thay đổi 180 độ sang một hình ảnh luộm thuộm, bất cần và kém sắc hơn bình thường. Thậm chí bà xã Hyun Bin còn không ngại để mặt mộc, mặc kệ đầu tóc rối bù để xuất hiện ở chốn đông người.

