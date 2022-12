Hoàn Hồn 2 tập 5: Vừa mới có "cảnh giường chiếu", Lee Jae Wook và Go Yoon Jung đã lập tức nhận ra nhau?

Ngay mở đầu Hoàn Hồn 2 (Alchemy of Souls 2) tập 5, Seo Yul (Hwang Min Hyun) đã thông báo tin dữ về việc mình không còn sống được bao lâu. Dù nguyên nhân là do So Yi nhưng Seo Yul không oán trách, chỉ mong So Yi giữ bí mật giúp mình. Cùng lúc này, cặp Dang Gu - Cho Yeon nối lại tình xưa, Jang Uk (Lee Jae Wook) và Naksu (Go Yoon Jung) thì ngày càng gắn bó. Thậm chí Jang Uk còn chủ động hôn Naksu và nói dối mình chỉ làm vậy để có thể ngủ ngon.

Jang Uk chủ động hôn Naksu khi ngủ (Nguồn ảnh: tvN)

Sau một đêm tình cảm, Naksu liên tục nhớ về ký ức với Jang Uk khi cô còn ở trong thân xác cũ, tuy nhiên cô không biết đó chính là ký ức của mình. Những ký ức này lại thêm việc hút hết quỷ khí làm cho cô bị đau đầu. Sức khỏe không tốt nhưng Naksu lại ra phố dạo chơi khiến Jang Uk vô cùng lo lắng và tức tốc đi tìm. Sau đó, Naksu chủ động cảm ơn Jang Uk về việc anh đã giúp mình phá hủy truy nhiếp tơ, thứ khiến Naksu vô cùng đau đớn. Hai người cũng vì vậy mà càng thân thiết hơn, cái nắm tay của Naksu khiến Jang Uk dần nhận ra người con gái mình yêu.

(Nguồn ảnh: tvN)

Tình cảm gắn kết chưa được bao lâu thì giữa Naksu và Jang Uk lại xảy ra mâu thuẫn. Khi Naksu nói về chuyện mình nhìn thấy ký ức lạ, Jang Uk đã nổi giận và nói những lời cay nghiệt. Anh khiến Naksu tổn thương khi khẳng định mình chỉ nắm tay, ôm và gần gũi Naksu để vơi nỗi nhớ người thương mà không biết rằng thê tử trước mặt mình cũng chính là người mà anh đã và đang yêu say đắm. Sau những lời cay nghiệt này, Jang Uk cảm thấy vô cùng có lỗi và lập tức tìm đến giảng hòa nhưng thái độ lại như thể đang kiếm chuyện.

(Nguồn ảnh: tvN)

Jang Uk gặp lại tiên sinh Lee và viết chuyện mẹ của Naksu cố che giấu chuyện tiên sinh Lee từng chăm sóc cho con gái mình. Cùng lúc này, Jin Ho Kyung phát hiện ra việc con gái đang dần lấy lại trí nhớ, bà ta vô cùng lo sợ chuyện Naksu nhận ra Jang Uk và nằng nặc bắt Naksu phải về nhà. Khi Naksu không đồng ý, bà ta yêu cầu Jang Uk phải sang xin lỗi mình nếu muốn ở cạnh Naksu, đây là điều vô cùng khó với Jang Uk.

(Nguồn ảnh: tvN)

Naksu ngỏ lời cùng Jang Uk nhưng chưa kịp nói gì đã bị phu quân gạt đi, kết quả cô tủi hổ về nhà một mình gặp mẫu thân. Khi vô tình biết chuyện, Jang Uk đã âm thầm đi theo thê tử về nhà "trình diện" mẹ vợ. Bất ngờ hơn khi Jang Uk còn ngỏ ý ở lại qua đêm khiến cả hai mẹ con Naksu vô cùng bối rối. Thực chất mục đích của Jang Uk là làm giúp một việc cho tiên sinh Lee.

(Nguồn ảnh: tvN)

Ở một diễn biến khác, So Yi một mình đến Jinyowon để tìm cách cứu mạng Yul. Tại đây, cô đã gặp nguy hiểm, bị Jin Ho Kyung bắt nhốt. Người của So Yi đã đến báo tin dữ cho Yul kèm theo lời nhắn, So Yi chính là cô gái mù ở làng Sa Ri.

(Nguồn ảnh: tvN)

Nguồn ảnh: tvN