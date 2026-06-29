Khoảnh khắc người đàn ông bò khỏi gầm tàu sau khi bị tàu hỏa tông ở Đắk Lắk

Vi phạm hành lang an toàn đường sắt, người đàn ông ở Đắk Lắk bị tàu hỏa tông dẫn đến đa chấn thương, sau đó người này tự bò ra khỏi gầm tàu.

Video người đàn ông bò khỏi đường ray sau va chạm với tàu hỏa .

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang điều trị cho ông Nguyễn Công Th. (SN 1996, trú khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp). Nạn nhân bị đa chấn thương sau vụ va chạm với tàu hỏa, đã được phẫu thuật tháo ngón 1, 2 và 3 của bàn tay phải.

Theo báo cáo nhanh của Ga Đông Tác, khoảng 23h ngày 28/6, tàu hàng HH3 do đầu máy D19E-952 kéo 19 toa đi đến Km1207+550, đoạn qua khu gian Đông Tác - Phú Hiệp thì va chạm với ông Th. đang đi trong phạm vi đường sắt.

Người đàn ông bò khỏi đường ray (ảnh chụp màn hình)

Cú va chạm khiến bàn tay phải của nạn nhân bị dập nát. Sau khi đoàn tàu dừng lại, ông Th. vẫn còn tỉnh táo và tự bò từ dưới gầm tàu ra khỏi đường ray. Người dân sau đó đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xử lý sự cố, tàu HH3 tiếp tục hành trình lúc 23h30 và qua ga Phú Hiệp lúc 23h36.

Theo ngành đường sắt, vụ việc không gây hư hỏng đầu máy, toa xe hay kết cấu hạ tầng đường sắt, nhưng khiến tàu HH3 chậm hành trình khoảng 47 phút.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân đi vào phạm vi an toàn đường sắt.

Trước đó, tại Hà Nội, vào ngày 7/6, xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa với ô tô tải , vùi lấp 4 xe máy. Theo đó, khoảng 20h, tàu SE19 do anh N.X.H. (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) lái chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - TP.HCM. Cùng thời điểm, ô tô tải biển kiểm soát 30B-542.22 do anh N.M.C. (SN 1993, trú tại Lâm Đồng) cầm lái, đi từ Quốc lộ 1A cắt ngang đường sắt để vào tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Thường Tín thì xảy ra va chạm với đoàn tàu.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị quay ngang, cát trên xe đổ xuống đường, vùi lấp 4 xe máy đang dựng trên vỉa hè.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng và tạm thời chưa thể hoạt động; cột đèn tín hiệu, cần chắn tại đường ngang bị hư hỏng. Xe ô tô tải bị hỏng phần sườn và đuôi bên phải.