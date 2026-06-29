Tìm ra người đàn ông tát cô gái trước quán karaoke sau khi trêu ghẹo nhưng bị phản ứng, lập tức trả giá

Không chỉ tát chị V., Nam cùng Đạt còn lao vào hành hung bạn của chị này.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị người đàn ông tát cô gái trước cửa quán karaoke ở Ninh Bình gây bức xúc dư luận, ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh khám xét khẩn cấp 2 đối tượng liên quan về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo thông tin trên báo Lao Động.

2 đối tượng là Trần Cao Nam (SN 1992, trú tổ dân phố Kiện Khê, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Trần Quốc Đạt (SN 1992, trú xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình).

Nam vả Đạt tại cơ quan công an.

Báo VietNamNet thông tin thêm, theo điều tra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13/6, anh L.V.L. (SN 2000, trú xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy chở chị T.T.V. (SN 1995, trú xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đến trước cửa quán karaoke thuộc địa bàn tổ 2, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Khi chị V. đang đi vào quán thì bị Nam buông lời trêu ghẹo, lôi kéo. Khi chị này phản ứng, từ chối thì Nam có hành vi hành hung, tát vào mặt chị V.

Hình ảnh Nam tát vào mặt chị V. được camera an ninh ghi lại.

Chưa dừng lại, khi thấy anh L. đang ngồi bấm điện thoại chờ phía ngoài xe, nghi ngờ anh này đang "gọi người đến giải quyết" nên Nam đã tiến tới gây sự. Dù anh L. đã giải thích nhưng Nam cùng Đạt vẫn lao vào đánh, đấm khiến anh L. bị gãy xương cánh mũi 2 bên và rách da cẳng tay trái. Nạn nhân phải chạy khỏi hiện trường và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Sự việc đã được camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Thông tin trên báo VnExpress cho biết thêm, 2 nghi can bị triệu tập đã thừa nhận hành vi gây rối. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.