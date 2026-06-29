Công an điều tra 266 tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng: Nguyễn Đình Giáp SN 1984 bị bắt

Nguyễn Đình Giáp (SN 14/9/1984, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) là mắt xích tích cực hỗ trợ cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một tổ chức tội phạm rửa tiền quy mô lớn hoạt động ẩn danh trên không gian mạng. Điểm mấu chốt của vụ án nằm ở sự cấu kết tinh vi giữa các đối tượng người nước ngoài và các mắt xích trong nước, vận hành một hệ thống "gột rửa" tiền bẩn có nguồn gốc từ đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia.

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Theo hồ sơ điều tra, đường dây này dịch chuyển dòng tiền phi pháp liên tục thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng ảo được chia nhỏ thành nhiều tầng, sử dụng các phần mềm liên lạc bảo mật được mã hóa để xóa dấu vết.

Nhằm bóc gỡ toàn bộ hệ thống này, các trinh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã phải phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an dày công nghiên cứu, kiên trì phân tích dòng tiền để phác họa chính xác sơ đồ tổ chức, cơ chế quản lý từ xa cũng như cách thức vận hành dòng tiền luân chuyển chớp nhoáng của các đối tượng.

Quá trình đấu tranh làm rõ, tổ chức này do 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) trực tiếp cầm đầu và quản lý, gồm: Chang Chia Hsien (SN 1995), Lin Huy Mei (SN 2001 - phụ trách nhân sự và phát lương), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun Yen (SN 1992) và Hsueh Wei Chung (SN 1994).

Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995) - vai trò chủ mưu. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Nhóm này đặt tổng hành dinh chỉ huy tại 3 khu chung cư thuộc địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Để thông tin thông suốt, nhóm đã thuê Nguyễn Đình Giáp (SN 1984, quê Nghệ An) làm phiên dịch viên điều phối công việc với các nhân viên người Việt.

Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Đình Giáp (SN 14/9/1984). Ảnh: CA Hà Tĩnh

Thủ đoạn của các đối tượng là tuyển dụng lao động trong nước để thu mua thông tin cá nhân, đăng ký sim điện thoại chính chủ nhằm mở hàng loạt tài khoản ngân hàng. Tổng cộng có tới 266 tài khoản ngân hàng khác nhau được tổ chức này thiết lập, mỗi tài khoản giới hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng. Đặc biệt, số điện thoại liên kết nhận mã OTP hoàn toàn tách biệt với thông tin chủ tài khoản để tránh sự truy vết của công an.

Nhóm tội phạm này hoạt động với tính kỷ luật và cảnh giác cực cao. Cứ sau khoảng 2 tháng, các "ông trùm" lại ra lệnh di chuyển toàn bộ địa điểm hoạt động, đồng thời thay thế toàn bộ nhân viên cũ để giữ tính khép kín tuyệt đối, tạo nên một thách thức vô cùng lớn cho công tác xác minh của ban chuyên án.

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Dù phương thức ẩn mình tinh vi đến đâu, hành vi của nhóm đối tượng đã rơi vào tầm ngắm của ban chuyên án. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ số, lệnh phá án được phát ra.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Một cuộc ra quân quy mô lớn với sự tham gia của 66 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ đã đồng loạt đổ bộ, khám xét và bao vây các tụ điểm tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Kết quả, 36 đối tượng trong đường dây đã bị tóm gọn khi đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tại các sào huyệt, công an thu giữ:

266 chiếc điện thoại di động chuyên dụng dùng để kích hoạt ứng dụng và chuyển tiền.

56 điện thoại di động cá nhân của các đối tượng.

3 bộ máy vi tính chứa các dữ liệu giao dịch cùng nhiều chứng cứ quan trọng khác.

Thống kê sơ bộ từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, lượng tiền luân chuyển qua "ma trận" này đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội danh "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để nghiêm trị trước pháp luật.