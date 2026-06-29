Rạng sáng 29/6, Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa 124 cán bộ, chiến sĩ, 10 chó nghiệp vụ cùng trang thiết bị và hàng hóa hỗ trợ nhân đạo tới Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Rạng sáng 29/6, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN66 của Vietnam Airlines đã cất cánh từ sân bay Nội Bài, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lực lượng tìm kiếm cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ nhân đạo của Việt Nam tới Venezuela nhằm khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.

Chuyến bay đặc biệt vận chuyển lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo cùng trang thiết bị chuyên dụng tới Venezuela.

Chuyến bay đặc biệt này mang số hiệu VN66 được khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A350, đã cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 00 giờ 45 phút ngày 29/6. (Ảnh: QĐND)

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, vận chuyển 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng 10 chó nghiệp vụ và 25 tấn trang thiết bị, hàng hóa, khí tài phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Để bảo đảm chuyến bay được triển khai khẩn trương, an toàn và hiệu quả, Vietnam Airlines đã huy động 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất, đồng thời hoàn tất công tác hậu cần và các thủ tục xin phép bay trong thời gian ngắn.

Vietnam Airlines vận chuyển 124 nhân sự cùng 8 chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Chuyến bay chở khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cùng hàng hóa phục vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. (Ảnh: QĐND)

Vietnam Airlines cho biết việc ưu tiên bố trí tàu bay và nguồn lực cho nhiệm vụ đặc biệt này có thể ảnh hưởng đến lịch khai thác thường lệ trên một số đường bay trong những ngày tới, như điều chỉnh giờ bay hoặc thay đổi loại tàu bay. Hãng mong nhận được sự thông cảm của hành khách và sẽ chủ động cập nhật thông tin, hỗ trợ kịp thời để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển.

Theo Vietnam Airlines, việc thực hiện chuyến bay đặc biệt tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Hãng hàng không Quốc gia trong việc sẵn sàng huy động nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt, đồng hành cùng đất nước và chung tay thực hiện các sứ mệnh nhân đạo.

Với kinh nghiệm vận chuyển hàng hoá hỗ trợ trước đây nên Vietnam Airlines có thể triển khai thực hiện rất nhanh chóng. (Ảnh: QĐND)

Chuyến bay đặc biệt này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cam kết của Hãng hàng không Quốc gia trong việc lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối và sẻ chia với bạn bè quốc tế.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, trả câu hỏi của phóng viên về các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Được tin vụ động đất tối 24-6 vừa qua đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của đối với nhân dân Venezuela, ngày 25-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela đã gửi lời thăm hỏi trực tiếp. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp với Venezuela.

Đến nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn.