Những ai từng giao dịch chuyển tiền cho Trần Hữu Thắng SN 1985, khẩn trương liên hệ công an

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị những người từng chuyển tiền cho Trần Hữu Thắng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên hệ cơ quan điều tra, phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự Trần Hữu Thắng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự 410 ngày 06/6/2025, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 9336 ngày 06/5/2026.

Đối tượng Trần Hữu Thắng

Quá trình điều tra xác định, năm 2023 - 2024, Trần Hữu Thắng, sinh năm 1985, trú tại TDP Kiến Thiết, phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng (nay là phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng) có thỏa thuận và nhận tiền của nhiều cá nhân để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) nhưng sau đó Trần Hữu Thắng không thực hiện theo thỏa thuận, cam kết và không trả lại tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã thực hiện giao dịch, thỏa thuận, chuyển tiền cho Trần Hữu Thắng (có lai lịch như trên) để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (Văn phòng Cơ quan CSĐT), địa chỉ: Số 4-5 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng hoặc liên hệ với Điều tra viên Dương Văn Tuân, SĐT: 0943.685.635.