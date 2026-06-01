Công an phát thông báo khẩn: Ai từng mua thuốc đông y trong danh sách này cần trình báo ngay

Công an tỉnh Tuyên Quang đang truy tìm những người từng mua các sản phẩm "Đông y gia truyền Cụ Tòng" và "Thuốc dạ dày Cụ Tòng" để phục vụ điều tra vụ án lừa dối khách hàng bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc được quảng cáo là thuốc gia truyền chữa bệnh.

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Vụ án đã được khởi tố theo Quyết định số 57/QĐ-CSKT ngày 6/2/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, các bị can gồm Đ.V.T. (SN 1996, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ), C.T.H. (SN 2000) và N.T.K.N. (SN 2000, cùng trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã có hành vi mua thuốc nam dạng thô không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không hồ sơ kiểm nghiệm và chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành.

Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, nhóm đối tượng tự đặt tên cho sản phẩm là “Đông y gia truyền Cụ Tòng” và “Thuốc dạ dày Cụ Tòng”, đồng thời thiết kế, in ấn tem nhãn với các nội dung quảng cáo có khả năng điều trị các bệnh về dạ dày, đại tràng và vi khuẩn HP.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đăng tải thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, sử dụng trái phép hình ảnh cùng giấy phép hành nghề khám chữa bệnh của người khác nhằm tạo vỏ bọc uy tín để lôi kéo khách hàng mua sản phẩm.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ hoạt động bán hàng, giao hàng và thu tiền đều do các bị can trực tiếp điều hành. Người mua được hướng dẫn liên hệ qua hai số điện thoại 0932.278.989 và 0985.446.528 để đặt hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân từng mua các sản phẩm mang tên “Đông y gia truyền Cụ Tòng” hoặc “Thuốc dạ dày Cụ Tòng” thông qua hai số điện thoại trên khẩn trương đến cơ quan công an nơi cư trú để khai báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tại tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Quốc Tuấn qua số điện thoại 0963.956.235 để được hướng dẫn.

Ngoài ra, thông tin liên quan đến vụ việc cũng có thể được cung cấp thông qua Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an các tỉnh, thành phố nơi người dân cư trú.