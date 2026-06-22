Hưng Yên: Đang ngồi xem bóng đá, người đàn ông bị em vợ SN 1985 dùng dao đâm tử vong

Ngày 22/6, Công an tỉnh Hưng Yên công bố thông tin ban đầu vụ án mạng xảy ra đêm 21/6 tại xã Đông Tiền Hải, gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 23h10 ngày 21/6, ông T.V.P. (SN 1965, trú tại thôn Hải Nhuận, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đang ngồi xem bóng đá cùng hai người khác tại nhà riêng thì Đào Xuân Hải (SN 1985, trú tại thôn Quý Đức Tây, xã Đông Tiền Hải)-em vợ của ông P., trèo qua hàng rào đột nhập vào nhà.

Nghi phạm Đào Xuân Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CQCA

Tại đây, Hải đã dùng một con dao gọt hoa quả dài khoảng 20cm đâm nhiều nhát vào vùng bụng, lưng và cẳng tay của ông P. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng trèo qua hàng rào bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu và triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 7h30 ngày 22/6/2026, Đào Xuân Hải đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.