Sơ đồ 5 tuyến metro mới ở Hà Nội do Vinhomes - Vinspeed làm tổng thầu EPC

Đồng thời, trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.