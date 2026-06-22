Cháy rừng kéo sang ngày thứ hai, Nghệ An dốc toàn lực khống chế 'giặc lửa'

Đến sáng 22/6, đám cháy cơ bản đã được khống chế tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, một số điểm cháy nhỏ vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại. Hiện, các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm và nhân dân địa phương vẫn tiếp tục duy trì quân số tại hiện trường, tập trung mở rộng đường băng cản lửa, khoanh vùng và xử lý triệt để các điểm cháy còn lại.