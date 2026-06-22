Clip gây phẫn nộ: Chủ tiệm nail bị cô gái mặc đồ thể thao hành hung dã man, tiết lộ tình trạng hiện tại khiến nhiều người bức xúc

Sau màn túm tóc, đạp liên tiếp vào mặt trong tiệm nail ở Hưng Yên, cô gái được cho là nạn nhân cho biết đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng và tố bị đe dọa, làm phiền sau vụ việc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung ngay bên trong một tiệm nail tại Hưng Yên khiến nhiều người bức xúc. Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 21/6. Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy hai cô gái xảy ra tranh cãi gay gắt ngay trong cửa hàng. Trong lúc lời qua tiếng lại, một cô gái mặc đồ đen liên tục lớn tiếng quát nạt và đe dọa đối phương. Cô gái này vừa chỉ tay vừa lớn tiếng chất vấn, dọa nạt "Mày thích chết không?".

Khi chủ tiệm nail đáp trả vài câu, người mặc đồ đen bất ngờ mất bình tĩnh, dùng chân đá tung bó hoa đặt gần cửa ra vào rồi lao tới tát mạnh vào mặt đối phương.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn túm tóc, kéo nạn nhân ngã xuống sàn nhà và liên tiếp dùng chân đá vào vùng đầu, mặt. Bị tấn công bất ngờ, cô gái chỉ biết nằm co người dưới nền nhà để chống đỡ. Sau khi hành hung nạn nhân, cô gái mặc đồ đen tiếp tục trút giận bằng cách đá đổ nhiều bó hoa trang trí trong cửa hàng, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ. Dù đã đi ra ngoài, người này vẫn quay trở lại trước cửa tiệm để tiếp tục lớn tiếng chất vấn nạn nhân.

Đáng chú ý, một đoạn clip khác được lan truyền sau đó còn ghi lại cảnh cô gái này tiếp tục xuất hiện tại quán, buông lời đe dọa và gây áp lực với chủ tiệm trước khi rời đi.

Liên quan đến vụ việc, người được cho là nạn nhân trong đoạn clip mới đây đã lên tiếng trên mạng xã hội. Theo chia sẻ, sau sự việc xảy ra, cô và gia đình đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định làm đơn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Nạn nhân cho biết ban đầu mâu thuẫn hoàn toàn có thể giải quyết bằng đối thoại, tuy nhiên hành vi của đối phương đã khiến sự việc đi quá giới hạn. Không chỉ chịu tổn thương về thể chất và tinh thần, cô còn liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền, thậm chí bị đe dọa ảnh hưởng đến công việc, uy tín cá nhân và cuộc sống gia đình.

"Hiện tại tôi và gia đình vẫn rất hoang mang trước cách giải quyết mâu thuẫn của những người liên quan. Sự việc ngày càng bị đẩy đi xa hơn và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi", nạn nhân chia sẻ.

Cô gái cũng cho biết bản thân đang chịu áp lực tâm lý lớn đến mức không dám nghe điện thoại hay liên lạc với người lạ. Đồng thời, cô mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho bản thân cùng gia đình.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ, cho rằng mâu thuẫn cá nhân không thể là lý do để sử dụng bạo lực. "Nhìn cảnh cô gái bị kéo tóc, đánh liên tiếp mà thấy quá sợ. Dù có chuyện gì cũng nên giải quyết bằng pháp luật chứ không phải dùng nắm đấm", một tài khoản bình luận.

"Ngang nhiên hành hung người khác giữa ban ngày, lại còn đập phá tài sản trong cửa hàng, cần phải xử lý nghiêm", một người khác bức xúc.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.