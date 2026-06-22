TPHCM miễn phí vé 134 tuyến xe buýt từ ngày 1-7

Từ ngày 1-7 đến hết năm 2026, TPHCM miễn 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt, nhằm thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026, TPHCM sẽ triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên 134 tuyến đang hoạt động nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải.

TPHCM sẽ miễn phí 134 chuyến xe buýt

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, chính sách áp dụng cho toàn bộ hành khách sử dụng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố, bao gồm cả các tuyến đang được trợ giá và chưa được trợ giá. Các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt du lịch thoáng nóc, tuyến kết nối sân bay và một số tuyến có tính chất liên tỉnh sẽ không thuộc diện miễn vé.

Chương trình được triển khai theo hai giai đoạn. Từ ngày 1-7 đến hết 30-9-2026, hành khách được đi xe buýt miễn phí hoàn toàn, chưa bắt buộc xác thực hay định danh. Đây là thời gian để thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ và hệ thống vé điện tử phục vụ công tác quản lý.

Từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12-2026, việc miễn phí vé xe buýt sẽ gắn với ghi nhận, xác thực hoặc định danh hành khách thông qua căn cước công dân, ứng dụng VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các hình thức điện tử hợp pháp khác. Thành phố cũng sẽ có hướng dẫn riêng đối với người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên, trẻ em và khách vãng lai nhằm bảo đảm thuận tiện khi sử dụng dịch vụ.

Cùng với chính sách miễn vé, TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống nhà chờ, trụ dừng, bến xe buýt và các công trình hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố cũng đẩy mạnh kết nối xe buýt với metro, buýt đường thủy, xe đạp công cộng và các loại hình vận tải khác nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân.

Hiện hệ thống xe buýt TPHCM có 2.432 phương tiện hoạt động, trong đó 1.649 xe sử dụng điện và năng lượng xanh, chiếm gần 68%. Theo lộ trình chuyển đổi, thành phố sẽ hoàn thành chuyển đổi thêm 624 xe buýt sang sử dụng điện trong năm 2026, qua đó đưa tỷ lệ xe buýt xanh nội tỉnh đạt 100% từ đầu năm 2027. Đến năm 2029, toàn bộ xe buýt hoạt động trên địa bàn TPHCM dự kiến sử dụng điện.

Tuyến xe buýt điện 172 nối trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu không nằm trong danh sách áp dụng chính sách miễn phí - Ảnh: Trung tâm quản lý giao thông công cộng

Khác với phương án UBND TPHCM trình HĐND thành phố hồi tháng 6 về việc miễn vé cho 135 tuyến xe buýt nội tỉnh, danh sách chính thức chỉ còn 134 tuyến. Tuyến xe buýt điện số 172 từ trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu không được áp dụng chính sách miễn phí do có tính chất liên tỉnh, với lộ trình dài gần 100 km và đi qua địa bàn Đồng Nai.

QR chi tiết 134 tuyến xe buýt được miễn phí vé từ ngày 1-7

Theo TPHCM, chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt không chỉ giúp giảm chi phí đi lại cho người dân mà còn góp phần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại và bền vững.