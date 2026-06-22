Bị phản ánh 'vừa nghe nhạc vừa vặn chân bệnh nhân', Bệnh viện Đa khoa Hà Giang nói gì?

Trước những phản ánh trên mạng xã hội về việc nhân viên y tế có thái độ quát nạt bệnh nhân, bác sĩ khám bệnh "vừa nghe nhạc vừa vặn chân bệnh nhân", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (Tuyên Quang) cho rằng nhiều nội dung chưa chính xác, xuất phát từ sự hiểu nhầm giữa người bệnh và nhân viên y tế.

Trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết phản ánh hộ lý, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang ) có thái độ "quát nạt" bệnh nhân; một trường hợp khác cho rằng bác sĩ vừa nghe nhạc vừa "vặn chân" bệnh nhân gây đau đớn. Ngoài ra, còn có thông tin phản ánh một bác sĩ tên "Nguyễn Văn Thao" thu 10 triệu đồng tại phòng khám răng, gây bức xúc dư luận.

Chiều 22/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cho biết, bệnh viện đã rà soát các nội dung phản ánh ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội. Liên quan đến thông tin về bác sĩ tên "Nguyễn Văn Thao", ông Dũng khẳng định bệnh viện không có bác sĩ nào mang tên này.

"Về thông tin liên quan đến bác sĩ Thao, tôi khẳng định tại bệnh viện không có một ai tên Thao, cả nam lẫn nữ đều không có bác sĩ nào mang tên như vậy", ông Dũng nói.

Cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Đối với phản ánh hộ lý quát nạt bệnh nhân tại Khoa Sản phụ khoa, ông Dũng cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp làm việc với khoa liên quan và yêu cầu nhân viên bị phản ánh viết bản tường trình.

Theo giải trình của hộ lý, không có việc quát tháo hay hạch sách bệnh nhân. Bệnh viện sau đó tổ chức họp khoa, đồng thời tổ chức họp Hội đồng người bệnh với sự tham gia của bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Khoa Sản phụ khoa để xác minh sự việc .

"Kết quả cuộc họp cho thấy, 100% ý kiến của người bệnh và người nhà đều khẳng định không có vấn đề gì về thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Nội dung cuộc họp đều được lập biên bản đầy đủ", ông Dũng cho biết.

Cũng theo ông Dũng, theo tìm hiểu của bệnh viện, sự việc có thể xuất phát từ một hiểu nhầm trong quá trình phát đồ dùng cho bệnh nhân. Thời điểm đó, một người nhà đứng quá gần khiến hộ lý giật mình khi ngẩng lên và buột miệng nói: "Ui da, anh làm cái gì đấy?". Người nhà bệnh nhân không có ý kiến gì, tuy nhiên có thể người khác chứng kiến đã hiểu nhầm rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Về phản ánh bác sĩ làm bệnh nhân đau trong quá trình khám chân, lãnh đạo bệnh viện cho biết đây là trường hợp có thật nhưng nội dung lan truyền trên mạng chưa phản ánh đúng bản chất sự việc.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng bàn chân, không biết tiếng Kinh nên phải có con đi cùng để phiên dịch. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ buộc phải thực hiện các thao tác chuyên môn như ấn vào vùng tổn thương để đánh giá mức độ viêm nhiễm, phù nề và khả năng có mủ.

"Hôm đó, bác sĩ Linh là người trực khám. Theo đánh giá của tôi, đây là bác sĩ có tác phong nhẹ nhàng, mềm mỏng. Tuy nhiên, do việc thăm khám khiến bệnh nhân đau nên người con xót mẹ đã đăng bài phản ánh lên mạng xã hội", ông Dũng cho hay.

Sau khi bài viết xuất hiện, bác sĩ trực tiếp gặp gỡ, giải thích quy trình chuyên môn cho gia đình bệnh nhân. Người nhà sau đó hiểu rõ sự việc, thừa nhận do lo lắng cho mẹ nên đăng tải thông tin khi chưa hiểu hết tình hình.

Theo lãnh đạo bệnh viện, gia đình bệnh nhân đã chủ động xin lỗi, đồng thời tự đính chính và gỡ bài viết sau khoảng 30 phút đến một giờ đăng tải. Tuy nhiên, trước khi bài viết được gỡ, một số tài khoản khác đã chụp lại màn hình và tiếp tục chia sẻ, khiến thông tin lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội .

"Đây là phản hồi chính thức của bệnh viện và tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung mình đã trao đổi", ông Nguyễn Đức Dũng khẳng định.