Đột kích nhà thuốc đông y lớn ở TP.HCM, lật tẩy đường dây bán thuốc cấm thu về hơn 10 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược giả quy mô lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ lượng thuốc trị giá hơn 1,8 tỷ đồng và xác định đã tiêu thụ hơn 10 tỷ đồng thuốc ra thị trường.

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM đã phát hiện đường dây "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước.

Phòng PC03 đã phát hiện đường dây "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Từ đó, đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ công tác của Phòng PC03 đã tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại các địa chỉ: Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường - số212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM do 2 đối tượng là Nguyễn Đăng Thu (SN 1971; ngụ: 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung) và Nguyễn Đăng Hải (SN 1960; ngụ: 226 Đinh tiên Hoàng, phường Tân Định) làm chủ cơ sở.

Đồng thời Ban chuyên án đã cử Tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai đối tượng trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc. Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế và tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh, những người đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật.

Từ vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân trongthời gian tới, cần quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng, chỉ mua thuốc tại các cơsở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng. Luôn kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng. Không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõnguồn gốc xuất xứ.