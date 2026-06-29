Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh trong Chuyên án 822M: Bắt "ông trùm" Vũ Văn Bốn SN 1986 cùng 93 đối tượng

Cơ quan Công an triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy, súng và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 29/6, theo Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh đấu tranh, phá thành công chuyên án 822M.

Đây là chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn, tức Bún (sinh năm 1986, trú tại phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Đối tượng Đặng Văn Dương (sinh năm 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) chuyên vận chuyển ma túy cho Bốn Bún.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Vũ Văn Bốn thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng tại tỉnh Sơn La. Vũ Văn Bốn đồng thời chỉ đạo Đặng Văn Dương trực tiếp lên Sơn La nhận ma túy và vận chuyển về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Sau một thời gian điều tra, tiến hành các biện pháp trinh sát, tại địa bàn xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Thuần, sinh năm 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình điều khiển xe ô tô chở Đặng Văn Dương vận chuyển 1 kg Ketamine và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm, các Tổ công tác của lực lượng Công an đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng mua ma túy từ Đặng Văn Dương để bán lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ hàng trăm gam ma túy đá, hàng trăm viên ma túy tổng hợp, nhiều phương tiện, tài sản, 3 khẩu súng các loại và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.

Tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án, Cơ quan Công an xác định Vũ Văn Bốn cùng đàn em thân cận là Lê Văn Sơn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Các mũi công tác của lực lượng Công an đã đột kích, triển khai bắt giữ Vũ Văn Bốn, Lê Văn Sơn cùng nhiều đối tượng khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 37 viên thuốc lắc, 16,6 3 gam Ketamine, 2 xe ô tô và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đồng thời, các mũi trinh sát khác cũng tiến hành bắt giữ 3 đối tượng là đàn em của Lê Văn Sơn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 314 gam Ketamine, 309 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, xe mô tô và nhiều tang vật khác.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đấu tranh, bắt giữ 70 đối tượng có liên quan đến Chuyên án; thu giữ hơn 1.600 gam ma túy, 654 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Đồng thời phối hợp với Công an 21 xã, phường triệu tập, kiểm tra 235 đối tượng thuộc diện quản lý, phát hiện 13 trường hợp dương tính với chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đến nay, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ tổng số 94 đối tượng về các hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy; Vận chuyển trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng số tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp; hơn 3.420 gam ma túy các loại; 4 khẩu súng; 5 viên đạn; 14 xe ô tô; xe mô tô; 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, đồ vật, vật chứng có liên quan.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc triệt phá thành công Chuyên án 822M là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị phối hợp, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy lớn thẩm lậu vào địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.



