Khoảnh khắc lặn biển khiến 1 mỹ nhân suýt tù tội, "đi tong" sạch sự nghiệp!

Trong giới giải trí, có những sai lầm đến từ sự vô ý nhưng cái giá phải trả lại vô cùng đắt đỏ. Đối với Lee Yeol Eum, một video lặn biển tưởng chừng như là khoảnh khắc thăng hoa trong chương trình thực tế lại trở thành "cơn ác mộng" kinh khủng nhất, suýt chút nữa đã chôn vùi hoàn toàn sự nghiệp đang nở rộ của cô gái trẻ.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 6/2019, khi Lee Yeol Eum tham gia chương trình thực tế sinh tồn nổi tiếng Law of the Jungle (Luật rừng) của đài SBS, ghi hình tại Vườn quốc gia Hat Chao Mai, Thái Lan. Trong một phân cảnh, nữ diễn viên đã lặn biển và bắt được 3 con sò tai tượng khổng lồ để làm thức ăn cho cả đoàn.

Lee Yeol Eum đánh bắt và ăn sò quý hiếm trong chương trình Luật Rừng năm 2019.

Vấn đề nằm ở chỗ sò tai tượng là loài sinh vật biển quý hiếm nằm trong danh sách cần bảo tồn nghiêm ngặt của Thái Lan. Ngay sau khi tập phim lên sóng, chính quyền Thái Lan đã phản ứng cực kỳ gay gắt. Giám đốc Vườn quốc gia đã đệ đơn kiện Lee Yeol Eum với cáo buộc vi phạm Luật Công viên Quốc gia và Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã.

Cô phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam tại Thái Lan. Phía Thái Lan tuyên bố sẽ không rút đơn kiện và khẳng định Lee Yeol Eum là "tội phạm" bị truy nã, không bao giờ được phép nhập cảnh vào đất nước này nữa.

Chính quyền Thái Lan phản ứng gay gắt, thậm chí đệ đơn kiện nữ diễn viên.

Vụ việc đã đẩy Lee Yeol Eum vào tâm điểm của sự chỉ trích từ dư luận quốc tế. Nhiều người cho rằng cô quá thiếu kiến thức về bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên, luồng ý kiến khác lại bênh vực, cho rằng lỗi lớn nhất thuộc về tổ sản xuất của SBS khi đã không tìm hiểu kỹ luật pháp địa phương và hướng dẫn sai cho nghệ sĩ.

Dù đài SBS đã lên tiếng xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm, nhưng hình ảnh của Lee Yeol Eum vẫn bị tổn hại nghiêm trọng. Cô đã phải trải qua một thời gian dài khủng hoảng tâm lý, lo sợ về tương lai mờ mịt và án tù treo lơ lửng trên đầu. Về sau, may mắn là vụ việc đã được dàn xếp và Lee Yeol Eum không phải chịu cảnh tù tội.

Lee Yeol Eum sinh năm 1996, là con gái nữ diễn viên gạo cội Yoon Young Joo. Cô tốt nghiệp Khoa Diễn xuất Đại học Nữ sinh Sungshin danh tiếng. Lee Yeol Eum chạm ngõ điện ảnh vào năm 2013 qua bộ phim Can't Take It Anymore . Với gương mặt thanh tú, đôi mắt có hồn, cô nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong High School King of Savvy , The Village: Achiara's Secret và đặc biệt là vai phụ ấn tượng trong bom tấn điện ảnh The King (2017).

Sau biến cố tại Thái Lan năm 2019, sự nghiệp của cô bị chững lại một nhịp. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và thực lực, Lee Yeol Eum dần lấy lại thiện cảm qua các bộ phim như Touch , Nevertheless và gần đây nhất là màn thể hiện ấn tượng trong siêu phẩm sinh tồn The 8 Show (2024). Dù vậy, có thể nói rằng tên tuổi nữ diễn viên này vẫn rất mờ nhạt so với kỳ vọng và nền tảng ban đầu.

Lee Yeol Eum bắt đầu sự nghiệp từ sớm nhưng chững lại sau scandal.

Về đời tư, Lee Yeol Eum khiến công chúng ngỡ ngàng khi công khai hẹn hò với đạo diễn Han Jae Rim hơn cô 21 tuổi. Nhờ chuyện tình này mà Yeol Eum được góp mặt với một vai diễn không lớn trong bộ bom tấn The King do hai tài tử lừng danh là Jo In Sung và Jung Woo Sung đóng chính. Tới năm 2021, cô một lần nữa được đóng chung với "dàn cast trong mơ" của làng phim Hàn là Song Kang Ho - Lee Byung Hun - Jeon Do Yeon - Kim Nam Gil,... trong bộ phim Emergency Declaration , cũng của đạo diễn Han Jae Rim. Dù hai bộ phim này không giúp cô nổi tiếng vì vai diễn của cô khá nhỏ nhưng không thể phủ nhận, đây là cơ hội để đời, giúp Lee Yeol Eum được tiếp cận với những ekip "máu mặt" trong làng phim Hàn.

Gần đây nhất, đạo diễn Han cuối cùng cũng thành công đưa bạn gái lên làm nữ chính trong tác phẩm của mình, chính là phim sinh tồn đình đám The 8 Show . Trong phim, Lee Yeol Eum vào vai số 4 - cô gái thảo mai, khôn lỏi, chuyên nịnh bợ kẻ mạnh. Vai diễn này giúp Lee Yeol Eum nổi tiếng hơn hẳn nhưng khách quan mà nói, trong 8 nhân vật chính, vai của Lee Yeol Eum có phần nhạt nhòa hơn cả.

Câu chuyện của Lee Yeol Eum là bài học đắt giá cho mọi nghệ sĩ khi tham gia các chương trình thực tế. Sự chuẩn bị kiến thức và sự tôn trọng môi trường địa phương chưa bao giờ là thừa. Lee Yeol Eum đã trải qua sóng gió, nhưng may mắn chưa phải đi tù và đánh mất cả sự nghiệp chỉ vừa mới chớm nở.