Khoảnh khắc bóc trần tài năng thật sự của dàn Anh Trai Say Hi

Sau mùa hè đáng nhớ cùng các Anh Trai Say Hi, người hâm mộ vẫn chưa thể hết "luỵ" dù chương trình đã khép lại từ lâu và trải qua 4 concert bùng nổ cùng hàng chục nghìn khán giả. Anh Trai Say Hi đã tạo nên 1 sân chơi làm thay đổi thị trường giải trí Việt, giúp các tài năng trẻ có cơ hội đến với nhiều khán giả và chuyển biến văn hoá thần tượng một cách mạnh mẽ. Để làm được điều đó, yếu tố âm nhạc là điều không thể thiếu.

Demo Hào Quang khiến các Anh Trai Say Hi nhăn mặt cực mạnh (clip: _embessunydey)

Anh Trai Say Hi yêu cầu các đội thi phải sáng tác, sản xuất bài hát mới. Cũng nhờ điều này, mà sau chương trình, số lượng hit của các Anh Trai tăng lên đáng kể, nhiều người trở thành hit-maker thế hệ mới bởi khả năng sáng tác "thần sầu".

Mới đây, fan có dịp hồi tưởng những màn trình diễn đã qua trong chương trình, càng sốc hơn khi nghe lại các demo gốc mà các Anh Trai nhận được. 1 video viral trên nền tảng Threads gây choáng khi so sánh bản gốc và bản hoàn thiện của Hào Quang - một trong những bản hit làm mưa làm gió suốt chương trình.

Demo Hào Quang khiến các Anh Trai nhăn mặt

Hào Quang còn bị HIEUTHUHAI nhận xét là sến

Ở demo gốc, Hào Quang có giai điệu khá... ngang, cùng yêu cầu kết hợp vũ đạo đương đại đã khiến các Anh Trai "nhăn mặt". Phần lời "cô gái mộng mơ", "người con gái vàng son",... còn bị HIEUTHUHAI nhận xét là sến. Anh Tú Atus thì ngán ngẩm thừa nhận "không ngấm được demo".

Hào Quang - RHYDER, Dương Domic, Pháp Kiều

Cuối cùng, đội đảm nhận biểu diễn Hào Quang chính là RHYDER, Dương Domic và Pháp Kiều. Qua sự biến hoá của RHYDER, Hào Quang đã trở thành 1 bản phối thu hút, Pháp Kiều góp thêm verse rap cực cuốn. Thành phẩm cuối khiến fan càng tự hào, viral suốt mùa hè với câu hát "Không thấy vui trong lòng". "Người con gái vàng son" bị HIEUTHUHAI chê sến thời nào, giờ fan nữ nào cũng muốn trở thành cô gái ấy.

Thành phẩm cuối khiến fan càng tự hào, viral suốt mùa hè với câu hát "Không thấy vui trong lòng"

Qua đây, dân tình mới càng nhìn thấy được sự nhạy bén, khả năng thấu hiểu khán giả và tạo hit của dàn Anh Trai. Fan tấm tắc, bộ ba Anh Trai "ăn không để lại vụn". Từ 1 demo bị các Anh Trai "ghẻ lạnh", hiện giờ Hào Quang cứ vang lên ở đâu, fan nhạc bồi hồi ở đấy. Video biểu diễn Hào Quang của RHYDER, Dương Domic và Pháp Kiều thu về gần 30 triệu views trên YouTube, là một trong những stage được đón nhận nhất của Anh Trai Say Hi.