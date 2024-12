Vừa qua, Trấn Thành tung trailer chính thức cho phim tết Bộ Tứ Báo Thủ. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Hoa hậu Tiểu Vy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên… Trấn Thành và em gái Uyển Ân. Ngay sau khi trailer lên sóng, fan phim được phen náo nhiệt bởi Trấn Thành là cái tên bảo chứng phòng vé phim Tết những năm qua.

Song, trailer tập trung vào diễn xuất của nữ chính Hoa hậu Tiểu Vy lại gây nên ý kiến trái chiều. Ở một diễn biến khác, thì phân đoạn ngắn của Kỳ Duyên cùng biểu cảm phản diện lại đang chiếm trọn spotlight.

Kỳ Duyên hoá thân xuất sắc trong vai diễn mới, viral cõi mạng chỉ với một câu nói

Hoá thân vào hình ảnh một phụ nữ hiện đại, sắc sảo nhưng lại là người thứ 3 phá hoại gia đình nữ chính Tiểu Vy, Kỳ Duyên gây bất ngờ với khả năng diễn xuất vượt mong đợi. Câu nói "thao túng tâm lý" của Kỳ Duyên trong đoạn trailer gây sốt vì quá cuốn: "Em rất là xinh. Tin chị. Với một thằng đàn ông không cho được mình thứ tốt hơn những thứ mình tự cho mình, em quên *** ** nó luôn đi. Rách việc".

Kỳ Duyên "đu trend" câu nói đang gây sốt của chính mình

Bắt sóng câu nói quá cuốn của Kỳ Duyên, các dân chơi hệ TikTok đã nhanh chóng remix cùng nhạc vinahouse xập xình, tạo nên trend mới ngay sau khi phim Trấn Thành tung trailer. Chính chủ Kỳ Duyên cũng không đứng ngoài xu hướng. Hiện đoạn sound đang cực hot với số lượng video đu trend tăng vùn vụt. Kỳ Duyên viral cõi mạng chỉ bằng một câu nói.

tlinh được nhắc tên giữa lúc Kỳ Duyên gây bão

Giữa lúc Kỳ Duyên chiếm lĩnh MXH, thì tlinh cũng được cư dân mạng gọi tên. Trên các diễn đàn, cư dân mạng nhận xét câu nói viral của Kỳ Duyên rất giống với lời rap từng viral của tlinh. Trong chương trình Anh Trai Say Hi, tlinh từng cùng các Anh Trai Đức Phúc, WEAN, Hùng Huỳnh, RHYDER biểu diễn ca khúc I'm Thinking About You. Verse rap của tlinh thời điểm ấy gây bão vì quá slay, diễn tả 1 cô gái yêu chính mình và không quỵ luỵ vì đàn ông.

I'm Thinking About You - tlinh, Đức Phúc, WEAN, Hùng Huỳnh, RHYDER

Câu nói "Với một thằng đàn ông không cho được mình thứ tốt hơn những thứ mình tự cho mình, em quên *** ** nó luôn đi. Rách việc" của Kỳ Duyên có ý tứ giống câu rap "Em chẳng thiết tha gì một người đàn ông; Không cho em nhiều hơn được những thứ em tự cho mình" của tlinh. Dân tình so sánh xem tlinh hay Kỳ Duyên thì "slay" hơn khi truyền thông điệp tự tin, không luỵ tình yêu.