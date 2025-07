Khoảng 2.300 ca tử vong trong đợt nắng nóng ở châu Âu

Thời tiết nắng nóng cực đoan khiến nhiều người ở châu Âu gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng (Ảnh: Nicolas Koutsokostas)

Nghiên cứu này tập trung vào 10 ngày và kết thúc vào ngày 2/7 - thời điểm phần lớn Tây Âu chìm trong nắng nóng cực đoan, nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C tại Tây Ban Nha và cháy rừng bùng phát ở Pháp.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia Anh và Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, trong số 2.300 người được ước tính đã tử vong trong khoảng thời gian này, có 1.500 ca tử vong có liên quan đến biến đổi khí hậu - vốn là yếu tố khiến đợt nắng nóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Ben Clarke, nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia Anh, nói: “Biến đổi khí hậu đã khiến thời tiết nóng hơn đáng kể so với bình thường và điều đó đồng nghĩa với việc mức độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều”.

Nghiên cứu tập trung vào 12 thành phố như Barcelona, Madrid, London và Milan - nơi các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đã khiến nhiệt độ trong đợt nắng nóng tăng thêm tới 4°C.

Người dân xếp hàng tại một điểm tiếp nước tự động ở Italy (Ảnh: TTXVN)

Các nhà nghiên cứu sử dụng mô hình dịch tễ học và dữ liệu tử vong do nắng nóng trước đây để ước tính tổng số người chết. Các mô hình và dữ liệu này phản ánh các trường hợp tử vong mà nguyên nhân gốc rễ là do nắng nóng, bao gồm cả những trường hợp tình trạng sức khỏe sẵn có trở nên trầm trọng hơn do tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Các nhà khoa học sử dụng các phương pháp đã được bình duyệt để nhanh chóng đưa ra con số ước tính trên, do phần lớn các ca tử vong liên quan đến nắng nóng không được báo cáo chính thức và một số chính phủ không công bố dữ liệu này.

Theo bản tin hàng tháng công bố ngày 9/7 của Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu Copernicus, tháng trước là tháng 6 nóng thứ ba từng được ghi nhận trên toàn cầu, chỉ sau tháng 6/2024 và tháng 6/2023.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân gốc rễ là do sự tích tụ khí nhà kính trong khí quyển, phần lớn do đốt nhiên liệu hóa thạch, khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng theo thời gian. Khi nền nhiệt cao hơn bình thường, mỗi đợt nắng nóng sẽ càng dễ bùng phát với đỉnh nhiệt khốc liệt hơn những đợt trước.