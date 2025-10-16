"Kho báu" mới được phát hiện tại Gia Lai mang tên của một vị bác sĩ nổi tiếng, đó là ai?

Mới đây, nhà nghiên cứu thực vật Nguyễn Văn Cảnh và cộng sự đã công bố phát hiện một loài hoa mới trong rừng già Gia Lai. Loài hoa này được ví như “kho báu của đại ngàn” và đặc biệt, loài hoa này mang tên của một vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành y Việt Nam.

Theo công trình được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (tháng 9/2025) và ghi danh trong Chỉ mục quốc tế về tên thực vật (IPNI), loài hoa mới đang được nhắc đến có tên Camellia hoangbacii – trà my Hoàng Bắc. Mẫu vật được tìm thấy trong rừng thường xanh nguyên sinh ở độ cao khoảng 700 m tại khu vực Vân Canh (Gia Lai).

Tác giả Nguyễn Văn Cảnh chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, việc đặt tên loài hoa theo một bác sĩ là “sự tri ân dành cho những người âm thầm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng, cũng như cho thấy sự giao thoa giữa y học và tự nhiên học – hai lĩnh vực cùng hướng tới giá trị nhân văn và bền vững”.

Trà my Hoàng Bắc (còn gọi là trà Hoàng Bắc) vừa được ghi nhận như một loài thực vật mới - Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh.

Vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành y Việt Nam

Loài trà my Hoàng Bắc được đặt tên theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời là thành viên của nhiều hội chuyên ngành như: Hội Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Hội Ngoại khoa, Hội Gan mật...

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc sinh năm 1967. Ông là con trai của Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Ông tốt nghiệp bác sĩ Y khoa vào năm 1991. Sau đó, ông hoàn thành Thạc sĩ y học vào năm năm 1998 và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ vào năm 2007. Ông được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2010.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc (ảnh: BVCC).

Trong công tác đào tạo, ông là thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Tổng quát.

Từ 2004–2015, ông là Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; từ 2015 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc. Đồng thời, từ năm 2014, ông còn là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường.

Ông được cộng đồng y khoa trong nước và khu vực ghi nhận là người tiên phong đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện đại của Việt Nam vươn tầm Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã đạt nhiều bước tiến về chuyên môn, kỹ thuật và quản trị, trong đó có việc triển khai máy X-quang vú 3D công nghệ cao, mở rộng dịch vụ tầm soát ung thư, cải tiến an toàn người bệnh và đạt chứng nhận quốc tế PRIME JCI.

Năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, bệnh viện do ông lãnh đạo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, trở thành một trong những hình mẫu của mô hình “bệnh viện – trường đại học” tại Việt Nam.

Những đóng góp bền bỉ trong hơn ba thập kỷ qua của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc không chỉ góp phần nâng tầm y học Việt Nam, mà nay còn được ghi dấu trong thế giới tự nhiên qua một loài hoa mang tên ông, biểu tượng của tri thức, tận tâm và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.